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National League Kévin Bozon s'en va, un champion suisse débarque au HC Ajoie

ATS

5.6.2026 - 11:42

Le HC Ajoie a annoncé vendredi les arrivées des attaquants Deniss Smirnovs et Jeremi Gerber. Dans le même temps, le club jurassien laisse s'en aller le Français à licence suisse Kévin Bozon.

Après des play-off où il s'est révélé et a remporté le titre avec Gottéron, Jeremi Gerber rejoint le HC Ajoie.
Après des play-off où il s'est révélé et a remporté le titre avec Gottéron, Jeremi Gerber rejoint le HC Ajoie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 11:42

05.06.2026, 12:18

International letton à licence suisse, Deniss Smirnovs vient de disputer le Championnat du monde avec son pays d'origine. Il y a inscrit 9 points en 8 rencontres, terminant troisième meilleur compteur de son équipe. Joueur de centre pouvant également évoluer à l’aile, il dispose à 27 ans d’une solide expérience en National League, acquise avec Genève-Servette (2019-2023) et Kloten (2023-2026).

Champion suisse en titre avec Fribourg-Gottéron, Jeremi Gerber vient lui aussi contribuer au remodelage de l’attaque du HCA. Il sort d'une campagne de play-off grandement réussie (7 points), se révélant comme l'un des artisans du succès fribourgeois, après seulement 6 points en 43 rencontres de saison régulière lors du dernier exercice.

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En Ajoie depuis 2021, le Français à licence suisse Kévin Bozon quitte pour sa part le club jurassien. Il y a disputé 165 rencontres pour 22 points.

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