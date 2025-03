Philipp Kurashev s'est signalé pour son retour dans l'alignement des Blackhawks. Le Bernois a réussi deux assists lors de la victoire 7-4 sur les Philadelphia Flyers.

Keystone-SDA ATS

Kurashev était surnuméraire depuis le 8 mars et il a su saisir sa chance en 11'46 de jeu.

Dans la défaite des Winnipeg Jets face à Buffalo 5-3, Nino Niederreiter a inscrit un but. Le Grison a égalisé à 1-1 en power-play et inscrit au passage son 15e but de la saison. Il n'avait plus marqué depuis le 5 février contre Carolina.