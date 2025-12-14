Vainqueur de Coire pour la deuxième fois en deux jours, Sierre s'est emparé du fauteuil de leader de Swiss League. Les Valaisans comptent deux points d'avance sur Thurgovie, large vainqueur de Winterthour dimanche (8-2).

Sierre prend la tête de la Swiss League après sa victoire à Coire (image d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au lendemain d'une victoire 4-1, Sierre s'est imposé 6-3, toujours à domicile. Les multiples réductions du score des Grisons n'ont pas fait douter le club au soleil.

Ce week-end à six points permet à Sierre de prendre les commandes du classement devant Thurgovie. Mais les Alémaniques, qui ont joué deux matches de moins, ont toujours la main.