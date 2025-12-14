  1. Clients Privés
Swiss League Deux jours, deux victoires : Sierre prend la tête du classement

ATS

14.12.2025 - 21:18

Vainqueur de Coire pour la deuxième fois en deux jours, Sierre s'est emparé du fauteuil de leader de Swiss League. Les Valaisans comptent deux points d'avance sur Thurgovie, large vainqueur de Winterthour dimanche (8-2).

Sierre prend la tête de la Swiss League après sa victoire à Coire (image d'archives).
Sierre prend la tête de la Swiss League après sa victoire à Coire (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.12.2025, 21:18

14.12.2025, 22:12

Au lendemain d'une victoire 4-1, Sierre s'est imposé 6-3, toujours à domicile. Les multiples réductions du score des Grisons n'ont pas fait douter le club au soleil.

Ce week-end à six points permet à Sierre de prendre les commandes du classement devant Thurgovie. Mais les Alémaniques, qui ont joué deux matches de moins, ont toujours la main.

