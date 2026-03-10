  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Deux matches amicaux à Bienne pour la Suisse avant le Mondial

ATS

10.3.2026 - 16:46

La Suisse affrontera deux fois la Hongrie pour préparer au mieux «son» Championnat du monde (15-31 mai). La sélection de Patrick Fischer jouera à Bienne les 23 et 24 avril.

La sélection de Patrick Fischer jouera à Bienne les 23 et 24 avril.
La sélection de Patrick Fischer jouera à Bienne les 23 et 24 avril.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.03.2026, 16:46

Les Helvètes avaient largement dominé les Magyars lors du dernier Mondial en s'imposant 10-0. Ce double duel interviendra une semaine après celui agendé les 16 et 17 avril chez le quatrième des derniers Jeux olympiques, la Slovaquie.

Les troisième et quatrième semaines de préparation, la Suisse sera engagée dans l'Euro Hockey Tour. Les hockeyeurs à croix blanche joueront le 30 avril contre la Suède (à Jönköping) puis les 2 et 3 mai contre la Finlande et la Tchéquie (à Budweis).

Ils retrouveront enfin ces trois équipes la semaine suivante à Ängelholm (7, 9 et 10 mai). Tous ces matches doivent servir à préparer au mieux le Mondial, que la Suisse débutera le 15 mai à Zurich face aux Etats-Unis.

Les plus lus

«Faites attention à ne pas être éliminé vous-même!» – L'Iran menace Trump
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Prévenu, Nicolas Féraud ne gère plus le dossier au niveau politique