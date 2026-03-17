Les New Jersey Devils et leur capitaine valaisan Nico Hischier se sont imposés 4-3 ap face aux Boston Bruins mardi en NHL. Ils gardent ainsi espoir de participer aux play-off, avec 11 points de retard sur la première place qualificative à 15 matches du terme de la saison régulière. Ni Hischier ni ses coéquipiers suisses Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont inscrit de points.
Le Soleurois Lian Bichsel et les Dallas Stars ont raté l'occasion de profiter de la défaite du leader Colorado Avalanche. La franchise du Texas s'est inclinée 6-3 face aux Utah Mammoth, restant à trois longueurs de la première place.
Enfin, Los Angeles s'est imposé face à la lanterne rouge 4-1 contre les New York Rangers. Les Kings, toujours privés de leur atout suisse Kevin Fiala pour blessure, manquent pour l'heure la qualification en play-off de peu.