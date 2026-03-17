Les New Jersey Devils et leur capitaine valaisan Nico Hischier se sont imposés 4-3 ap face aux Boston Bruins mardi en NHL. Ils gardent ainsi espoir de participer aux play-off, avec 11 points de retard sur la première place qualificative à 15 matches du terme de la saison régulière. Ni Hischier ni ses coéquipiers suisses Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont inscrit de points.

Keystone-SDA ATS

Le Soleurois Lian Bichsel et les Dallas Stars ont raté l'occasion de profiter de la défaite du leader Colorado Avalanche. La franchise du Texas s'est inclinée 6-3 face aux Utah Mammoth, restant à trois longueurs de la première place.

Enfin, Los Angeles s'est imposé face à la lanterne rouge 4-1 contre les New York Rangers. Les Kings, toujours privés de leur atout suisse Kevin Fiala pour blessure, manquent pour l'heure la qualification en play-off de peu.