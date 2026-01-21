  1. Clients Privés
NHL Royal, Kevin Fiala met fin au calvaire des Kings

ATS

21.1.2026 - 07:06

Battus lors de leurs quatre dernières sorties, les Kings de Kevin Fiala ont retrouvé le chemin de la victoire mardi en NHL. Los Angeles a battu les New York Rangers 4-3.

Keystone-SDA

21.01.2026, 07:06

21.01.2026, 07:50

Kevin Fiala a brillé dans cette rencontre, sa 700e en saison régulière de NHL. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et un assist pour porter son total à 36 points (18 buts, 18 assists) dans cet exercice 2025/26.

Désigné deuxième étoile du match, Kevin Fiala a permis à son équipe de mener 2-1 à la 10e minute en récupérant le puck dans le slot avant de tromper Jonathan Quick. Il a ensuite été crédité de la passe décisive sur le 4-2 à la 33e, le buteur Andrei Kuzmenko récupérant un rebond accordé après un tir du Saint-Gallois.

Les «Swiss Devils» muets mais victorieux

Auteur de 5 points dans ses quatre derniers matches, Kevin Fiala revient ainsi à 1 point de Nico Hischier, meilleur compteur suisse de la saison. Un Nico Hischier qui est resté «muet» mardi mais qui a connu la victoire avec les Devils.

New Jersey s'est en effet imposé 2-1 sur la glace d'Edmonton mardi pour s'offrir un quatrième succès dans ses cinq derniers matches et revenir ainsi à trois longueurs du 3e de la Metropolitan Division Pittsburgh. Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas non plus marqué de point dans le camp des Devils.

