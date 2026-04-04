Pius Suter a brillé vendredi en NHL. Le centre zurichois de St. Louis a réussi un but et un assist dans un match gagné 6-2 par les Blues à Anaheim.

Keystone-SDA ATS

Aligné durant 15'29 face aux Ducks, Pius Suter a inscrit le 4-2 d'un tir du poignet à la 24e minute, après avoir signé la passe décisive sur le 3-2 de Jonatan Berggren à la 19e. Il affiche désormais 27 points – dont 13 buts – à son compteur 2025/26.

Les Blues, qui restaient sur deux défaites consécutives, se sont ainsi relancés dans la lutte pour une place en play-off. Avec 76 points obtenus en 75 matches, ils pointent à trois longueurs de la deuxième «wildcard» disponible à l'Ouest.

Mais St. Louis, qui doit encore disputer sept matches en saison régulière, n'a quasiment plus le droit à l'erreur. Les Sharks, 8es de la Conférence et pour l'heure derniers qualifiés, les Predators de Roman Josi et les Kings de Kevin Fiala comptent tous 79 points.