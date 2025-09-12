En reconquête, La Chaux-de-Fonds a cueilli vendredi un deuxième succès en deux journées de Swiss League. Mais la troupe de Louis Matte a eu besoin d'une prolongation pour s'imposer sur la glace des Bellinzona Snakes (3-2).

Deuxième succès consécutif pour le HCC (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des réussites signées Toms Andersons (9e) et de Noah Böhler (33e) ont permis au HCC de prendre rapidement deux longueurs d'avance, mais les Snakes ont arraché la prolongation grâce à un but de Gregory Weber à 36'' de la fin du temps réglementaire. C'est Michael Loosli qui a donné la victoire à La Tchaux, après 3'41 en «overtime».

Le premier derby valaisan de la saison a souri à Viège, qui a battu Sierre 3-2 après prolongation devant 3648 spectateurs à Graben. Les Haut-Valaisans ont forcé la décision à 11 secondes de la fin de la période supplémentaire grâce à Oliver Heinen. Viège affiche 5 points à son compteur, tout comme le HCC.