Swiss League Deux sur deux pour La Chaux-de-Fonds face aux Bellinzona Snakes

ATS

12.9.2025 - 23:20

En reconquête, La Chaux-de-Fonds a cueilli vendredi un deuxième succès en deux journées de Swiss League. Mais la troupe de Louis Matte a eu besoin d'une prolongation pour s'imposer sur la glace des Bellinzona Snakes (3-2).

Deuxième succès consécutif pour le HCC (image d'illustration).
Deuxième succès consécutif pour le HCC (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.09.2025, 23:20

12.09.2025, 23:23

Des réussites signées Toms Andersons (9e) et de Noah Böhler (33e) ont permis au HCC de prendre rapidement deux longueurs d'avance, mais les Snakes ont arraché la prolongation grâce à un but de Gregory Weber à 36'' de la fin du temps réglementaire. C'est Michael Loosli qui a donné la victoire à La Tchaux, après 3'41 en «overtime».

Le premier derby valaisan de la saison a souri à Viège, qui a battu Sierre 3-2 après prolongation devant 3648 spectateurs à Graben. Les Haut-Valaisans ont forcé la décision à 11 secondes de la fin de la période supplémentaire grâce à Oliver Heinen. Viège affiche 5 points à son compteur, tout comme le HCC.

