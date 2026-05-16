Le Canada a signé une deuxième victoire en deux jours au championnat du monde en battant l'Italie 6-0, samedi à Fribourg. Idem pour la Finlande, qui s'est imposée 4-1 devant la Hongrie à Zurich.

Keystone-SDA ATS

Les joueurs à la feuille d'érable n'ont pas été inquiétés par des Italiens limités et qui n'ont pas pu compter sur le soutien de leur public, comme ce fut le cas lors des récents Jeux olympiques à Milan.

La star canadienne Macklin Celebrini (19 ans) s'est offert ses deux premiers buts du tournoi en marquant le 3-0 et le 4-0. Le score était déjà figé après 40 minutes et la dernière période n'a été que remplissage.

En tête du groupe B, le Canada va désormais bénéficier d'un jour de repos avant d'affronter le Danemark lundi (16h20).

Dans le groupe A, la Finlande a eu un peu plus de mal à se débarrasser de la Hongrie. Les Nordiques ont dû attendre le deuxième tiers-temps pour faire la différence, avec notamment un but (le 2-0) de Jesse Puljujärvi.

L'attaquant de Genève-Servette, déjà buteur vendredi lors de la victoire contre l'Allemagne (3-1), s'est même offert un doublé en marquant le 4-1 lors de la troisième période.

Le prochain match des Finlandais est prévu lundi (16h20) face aux Etats-Unis, champions du monde en titre.