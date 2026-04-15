L'équipe de Suisse a entamé cette semaine en Slovaquie la préparation du championnat du monde qu'elle jouera à domicile (à Zurich et à Fribourg) du 15 au 31 mai. Elle dispute ses deux premiers matches du printemps jeudi et vendredi à Topolcany (à 16h30), face à la Slovaquie.

Patrick Fischer et sa troupe entament sa préparation en vue du Mondial à domicile. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le sélectionneur Patrick Fischer peut déjà compter sur plusieurs joueurs expérimentés (Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Romain Löffel, Gaëtan Haas, Ken Jäger ou Grégory Hofmann). Mais ni ceux jouant au sein des équipes demi-finalistes des play-off de National League, ni ceux évoluant en NHL ne sont pour l'heure de la partie.

Les places seront donc chères au sein d'une équipe qui sera forcément ambitieuse après s'être parée d'argent lors des deux derniers Championnats du monde. Les sélectionnés de la première heure devront se mettre en évidence en Slovaquie déjà pour espérer poursuivre la préparation à Bienne la semaine prochaine.

Mais certains sont avant tout là pour acquérir de l'expérience, comme les deux néophytes Niklas Blessing (19 ans) ou Miles Müller (21 ans). Le défenseur de Bienne et l'attaquant d'Ambri-Piotta n'osent certainement pas revendiquer une place au championnat du monde, même si Patrick Fischer pourrait réserver l'une ou l'autre surprise pour son dernier tournoi à la tête de l'équipe de Suisse.

En pleine tempête

Pour le sélectionneur, cette ultime «mission» s'inscrit dans un contexte immédiat délicat, après les révélations sur son faux certificat de vaccination Covid. Interrogé au téléphone à ce sujet par Keystone-ATS alors qu'il se trouvait dans le bus avec l'équipe près de Topolcany, il n'a guère souhaité revenir sur le sujet.

Patrick Fischer a relevé cependant que ce n'est pas la première tempête qu'il traverse. Pour le reste, il a assuré qu'il en dirait plus ultérieurement.

Dans une vidéo postée en début de semaine sur Intstagram, Fischer a fait acte de contrition pour avoir acheté via Telegram un faux certificat Covid, avec lequel il avait pu se rendre aux JO 2022 à Pékin sans avoir été vacciné. Il a été condamné en juillet 2023 par ordonnance pénale pour faux dans les titres à une amende de 38'910 francs, selon une information révélée par la SRF. La tromperie du sélectionneur a suscité une polémique au pays.

Patrick Fischer préfère se focaliser sur l'aspect sportif. Son objectif pour le Mondial est clair: réaliser un grand coup. «Quand tu fais quelque chose pour la dernière fois (il cédera sa place à Jan Cadieux après le Mondial, ndlr), tu prends conscience des choses avec plus d'acuité. C'est spécial. En même temps, on se sent plus détendu, sans être moins motivé.»

S'exprimant sur les matches contre les Slovaques, Fischer souligne l'«importance de retrouver rapidement nos habitudes, en mettant du rythme et de l'intensité. Nous voulons bien débuter, et en même temps, les résultats ne seront pas la priorité pour ces deux matches. L'important est de grandir.»

Une aubaine

Seuls quelques joueurs du cadre actuel auront le loisir de griffer la glace au Mondial. D'une part, il manque encore les candidats qui ont participé avec leur équipe aux demi-finales des play-off de National League, et d'autre part, de nombreux piliers de NHL. Les éliminations précoces outre-Atlantique d'équipes comme les New Jersey Devils ou les Predators de Nashville, notamment, sont une aubaine pour Fischer.

Il espère ainsi pouvoir compter sur ses stars comme Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler, Nino Niederreiter, Pius Suter ou encore Philipp Kurashev. Sauf blessure, rien ne s'oppose à leur participation au Mondial. En outre, tous, hormis Kurashev, ont encore un contrat pour l'année prochaine en NHL.

Janis Moser et Akira Schmid pourraient eux aussi rejoindre la sélection si leur équipe respective, Tampa Bay Lightning et les Golden Knights de Vegas, devait échouer rapidement en play-off. En revanche, Kevin Fiala, blessé depuis les JO, semble hors course. «Il a repris l'entraînement sur la glace mais il est encore loin de pouvoir effectuer son retour», précise Fischer.

Même si son équipe des Los Angeles Kings devait être rapidement éliminée des play-off, il est très peu probable qu'elle le libère pour le Mondial. «C'est dommage, il aurait vraiment mérité sa place. Il a tant fait pour l'équipe nationale», relève le sélectionneur.

Ce dernier a-t-il digéré la défaite en quarts de finale des JO contre la Finlande (3-2 ap, alors que la Suisse avait mené 2-0)? Fischer reconnaît que l'élimination lui est restée assez longtemps sur l'estomac. «Nous avons joué juste, dans l'ensemble. Au troisième tiers, jusqu'à la 54e minute (2-1 pour la Suisse), les Finlandais n'avaient tiré que deux fois au but. Nous avons en tout cas confirmé pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Nous devons désormais nous montrer plus malins et clairvoyants quand nous menons au score et que le match est serré. Nous avons une marge de progression.»