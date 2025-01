Raphael Diaz (39 ans) va retrouver son club formateur la saison prochaine en National League.

Keystone-SDA, ATS ATS

Le défenseur, qui évoluait depuis quatre ans avec Fribourg-Gottéron, a signé pour une saison avec Zoug. Né et formé à Zoug, Diaz était parti tenter sa chance en NHL en 2011.

Il a disputé 214 matches dans la Ligue nord-américaine avec Montréal, Vancouver, New York Rangers et Calgary avant de revenir à Zoug en 2016. Avec son club, il a gagné la Coupe de Suisse en 2019 et le championnat en 2021.