  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Rodwin Dionicio bel et bien au HC Bienne

ATS

9.9.2025 - 16:46

Rodwin Dionicio jouera bien à Bienne après la résiliation de son contrat avec les Anaheim Ducks. Son bail actuel, qui court jusqu'à la fin de la saison 2026/27, est à nouveau valable, annonce le club seelandais.

Rodwin Dionicio jouera bien à Bienne après la résiliation de son contrat avec les Anaheim Ducks.
Rodwin Dionicio jouera bien à Bienne après la résiliation de son contrat avec les Anaheim Ducks.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.09.2025, 16:46

Repêché par les Ducks au 5e tour (129e) à l'été 2023, Dionicio avait signé un contrat de trois ans à Bienne en 2024 avant d'obtenir un contrat de trois ans à Anaheim. La franchise californienne a récemment résilié ce contrat.

Dionicio jouait pour Bienne depuis février, après que les Ducks l'ont renvoyé en Suisse. Le défenseur de 21 ans n'a jamais joué en NHL. L'année dernière, il a disputé 24 matches en AHL avec l'équipe-ferme des San Diego Gulls.

Les plus lus

La Pologne ferme sa frontière avec le Bélarus
Deux scénarios menacent la Suisse si l’industrie pharmaceutique délocalise
Laura Smet révèle pourquoi elle ne s'appelle pas Hallyday
«Personnellement, c'est dur...» - La déception de Denis Zakaria
Campagne «sans précédent» de Moscou pour s'emparer de la Moldavie