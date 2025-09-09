Rodwin Dionicio jouera bien à Bienne après la résiliation de son contrat avec les Anaheim Ducks. Son bail actuel, qui court jusqu'à la fin de la saison 2026/27, est à nouveau valable, annonce le club seelandais.

Keystone-SDA ATS

Repêché par les Ducks au 5e tour (129e) à l'été 2023, Dionicio avait signé un contrat de trois ans à Bienne en 2024 avant d'obtenir un contrat de trois ans à Anaheim. La franchise californienne a récemment résilié ce contrat.

Dionicio jouait pour Bienne depuis février, après que les Ducks l'ont renvoyé en Suisse. Le défenseur de 21 ans n'a jamais joué en NHL. L'année dernière, il a disputé 24 matches en AHL avec l'équipe-ferme des San Diego Gulls.