National League Dominik Egli de retour sur les glaces helvétiques en 2026

ATS

15.9.2025 - 11:32

Après deux saisons en Suède, Dominik Egli fera son retour en Suisse en 2026. Le défenseur a signé un contrat de six ans avec Davos, comme l'annonce le club sur ses réseaux sociaux.

Dominik Egli de retour à Davos en 2026.
Dominik Egli de retour à Davos en 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.09.2025, 11:32

15.09.2025, 11:44

Le droitier thurgovien de 27 ans n'aura finalement passé que deux saisons à Frölunda. Connu pour ses qualités offensives, Egli revient dans le club qu'il a quitté pour la Suède. Avant d'évoluer à Frölunda, le défenseur de poche (174 cm) avait passé trois saisons dans les Grisons. Il avait inscrit 35 points (7 buts) en 45 matches lors de l'exercice 2023/24.

L'an dernier avec Frölunda il avait réussi 18 points en 38 parties et 5 points (3 buts) en 12 rencontres de play-off.

