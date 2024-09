Dominik Kubalik a fêté par un but son retour sous le maillot d'Ambri-Piotta. Fâché par la défaite des siens après prolongation mardi face à Rapperswil-Jona, il se montre toutefois très heureux en Léventine, destination qu'il pourrait pourtant quitter d'un jour à l'autre.

ATS

On joue la 36e minute mardi soir lorsque la Gottardo Arena explose de joie. Dominik Kubalik brise sa canne devant le but de Rapperswil. Le Tchèque se dirige aussitôt vers son banc, s'empare d'un nouvel outil de travail et, quelques petites secondes plus tard, exploite parfaitement une passe de Dominik Zwerger. Le puck termine au fond des filets. Les Léventins, qui ne sont alors plus menés que 3-2, peuvent continuer d'y croire.

Club très populaire dans toute la Suisse, Ambri rime avec euphorie et nostalgie. Les protégés de Luca Cereda n'ont plus accédé aux play-off depuis cette fantastique saison 2018/19 lors de laquelle ils avaient pris la 5e place du championnat régulier. Le principal artisan de cet exercice s'appelait déjà Dominik Kubalik, lui qui s'était fait l'auteur de 25 buts et de 32 assists lors de la qualification.

Après cet exercice prolifique, le Tchèque, alors âgé de 23 ans, avait quitté les montagnes tessinoises pour rejoindre Chicago, avec un contrat à sept chiffres à la clé. De retour à Ambri, Kubalik peut résilier son entente avec les biancoblu jusqu'au 15 décembre si une offre lui parvient d'Amérique du Nord.

Artisan du titre mondial tchèque

Pourtant, l'attaquant ne semble pas avoir la tête ailleurs. Il s'engage, il se procure des chances de but, il marque et, surtout, il sourit beaucoup sur et en dehors de la glace. «Je suis comme ça. Je suis une personne positive, j'aime rire», explique-t-il à Keystone-ATS, avant de retrouver son sérieux: «Pour le moment, il n'y a pas vraiment de quoi rire.»

Car les Léventins viennent de s'incliner 4-3 après prolongation face à Rapperswil-Jona. Si les joueurs d'Ambri-Piotta peuvent avoir des regrets après cette première rencontre, la situation personnelle de Dominik Kubalik reste plutôt enviable: 66 buts en trois saisons avec les Chicago Blackhawks, puis 20 en un an avec les Detroit Red Wings.

Loin d'être convaincant avec les Ottawa Senators lors du dernier exercice (11 buts marqués), Dominik Kubalik s'est mis en évidence lors du dernier championnat du monde à domicile, contribuant grandement au titre tchèque avec ses cinq buts. «Ensuite, je me suis entraîné normalement. Je suis à 100%», assure-t-il.

Le Tchèque, qui n'a pas obtenu le contrat qu'il espérait en Amérique du Nord, s'est alors tourné vers le directoire d'Ambri-Piotta. Il a demandé s'il pouvait s'entraîner et jouer avec les Tessinois. Le directeur sportif Paolo Duca ne pouvait pas refuser.

Ambri-Piotta, ce tremplin

«J'essaie de ne pas penser à la NHL, poursuit celui qui est l'une des attractions de la National League. Je suis totalement concentré sur le présent. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais maintenant je suis là et je veux aider l'équipe.» Après tout, Ambri n'a pas été une destination anodine dans le parcours de Kubalik. Le club biancoblu fut le tremplin qui lui a permis de se révéler et de rejoindre la lucrative NHL.

Pour l'entraîneur Luca Cereda, qui était déjà derrière le banc lors du premier passage de Kubalik dans le nord du Tessin, la présence du Tchèque est un grand atout. «Il n'a pas beaucoup changé, sourit-il. Il a encore l'air très jeune physiquement. Il est très dangereux en attaque, il met beaucoup de pression sur le but et il a acquis un peu d'expérience et de charisme.»

«Faire un pas supplémentaire»

Même s'il sait que cela ne durera peut-être pas, Cereda se dit heureux du retour de Kubalik: «Il a encore de grands objectifs devant lui et ici, il a la chance de faire un pas supplémentaire. Il a aussi montré qu'il était à l'aise à Ambri.»

Lors du premier passage de Kubalik, les Léventins évoluaient encore dans la vétuste Valascia. «La patinoire est un peu mieux, déclare l'intéressé dans un sourire, en portant le regard vers le couloir de la nouvelle Gottardo Arena. Ce n'était pas ma première considération. Je suis simplement heureux que nous ayons trouvé une solution pour que je puisse à nouveau jouer à ce niveau.»

Les fans de hockey suisse – et principalement les tifosi léventins – ont eux aussi de quoi se réjouir. Il est très rare qu'un joueur de la qualité de Kubalik atterrisse en National League, d'autant plus après un saut en NHL. Un plaisir qui, selon les opportunités futures du Tchèque, pourrait ne durer que quelques semaines.

ATS, par Marcel Hauck