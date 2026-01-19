Zoug fait face à un immense défi mardi soir. Battu 3-2 en demi-finale aller à domicile, le club de Suisse centrale doit s'imposer sur la glace de Lulea pour se hisser en finale de la Champions Hockey League.

Battu 3-2 en demi-finale aller à domicile, Zoug doit s'imposer sur la glace de Lulea pour se hisser en finale de la Champions Hockey League. ats

Keystone-SDA ATS

L'EVZ aborde cette rencontre avec une confiance en berne. Les hommes du coach Michael Liniger n'ont pas connu les joies de la victoire depuis le 23 décembre. La défaite (4-2) de vendredi dernier face à Ajoie, lanterne rouge de National League, a plongé l'équipe un peu plus dans le doute.

Encore défaits (4-1) sur la patinoire de Genève-Servette le lendemain, les Zougois couchent sur une série de huit revers consécutifs en championnat. Si l'on ajoute la défaite subie mardi passé face à Lulea en Champions Hockey League, la coupe est pleine (ou vide, c'est selon).

Pas (encore?) la crise

La formation zougoise a rejoint la Suède dimanche, avec l'espoir de renverser la vapeur pour poursuivre l'aventure sur la scène européenne. Et d'éviter de basculer dans la crise, qui serait la première importante du club depuis qu'il avait manqué pour la dernière fois les play-off en 2014.

Largement dominé à l'aller, l'EVZ aurait concédé un revers bien plus large sans un grand Leonardo Genoni devant son filet. Sa tâche s'annonce encore plus compliquée mardi: son dernier succès fêté à l'extérieur remontre au 30 octobre. Depuis, Zoug a enchaîné neuf défaites d'affilée loin de ses bases.

L'espoir de marcher sur les traces de Genève-Servette et des Zurich Lions, vainqueurs des deux dernières éditions de la Champions Hockey League, demeure. Mais les problèmes offensifs des Zougois, provoqués aussi par les nombreuses absences sur blessure, sont inquiétants: en 2026, ils n'ont jamais inscrit plus de deux buts dans un même match.

Le souvenir du 28 août

Le moment est venu pour les leaders zougois, en panne de créativité et d'allant en attaque, de se réveiller. Un nouvel échec, synonyme d'élimination mardi soir, pourrait être fatal à Michael Liniger dont la première saison à la bande de l'EVZ s'apparente à un cauchemar. Son projet a du plomb dans l'aile.

A l'inverse, une victoire et une qualification devraient servir de déclic pour une équipe qui végète au 9e rang du classement de National League à 12 points du Top 6. Les Zougois se souviennent d'ailleurs parfaitement avoir entamé leur campagne européenne sur un succès à... Lulea. Mais c'était le 28 août.