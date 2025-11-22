  1. Clients Privés
National League Double succès romand : Lausanne et Genève-Servette brillent

ATS

22.11.2025 - 22:17

Les deux seuls clubs romands engagés samedi en National League ont connu les joies de la victoire. Lausanne a battu Zoug (5-2) pour revenir à hauteur de Fribourg Gottéron, 2e du classement, alors que Genève-Servette a dominé les Zurich Lions 4-1.

Lausanne et Genève-Servette se sont imposés samedi.
Lausanne et Genève-Servette se sont imposés samedi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.11.2025, 22:17

22.11.2025, 22:25

Battu 2-1 à Fribourg vendredi, le Lausanne HC est revenu de loin samedi. Mené 2-0 après un but en supériorité numérique de Wingerli (29e), le LHC n'est sorti de sa torpeur qu'après un temps-mort pris dans la foulée par Geoff Ward. Czarnik a réduit l'écart à la 32e en profitant d'un mauvais rebond accordé par Wolf, Caggiula signant l'égalisation à la 34e en «power play».

Le vent avait tourné. Titularisé devant le filet zougois en raison de la blessure subie par Leonardo Genoni vendredi face à Lugano, Tim Wolf a cédé une troisième fois après seulement 20 secondes de jeu au troisième tiers. Austin Czarnik a alors signé un doublé, avant de réussir son deuxième assist – et donc son 4e point – de la soirée sur le somptueux 4-2 marqué par Erik Brännström à la 51e.

Le GSHC enchaîne

Vainqueur 5-2 sur la glace de Rapperswil-Jona la veille, Genève-Servette a pour sa part enchaîné une deuxième victoire en 24 heures, la troisième dans ses quatre dernières sorties. Les Zurich Lions ont quant à eux subi leur deuxième défaite du week-end, après avoir été battus 3-2 par Ajoie la veille.

Le «Z» a pourtant su réagir après l'ouverture du score signée Eric Schneller (11e), Kimo Gruber inscrivant son premier but en National League à la 16e. Mais le GSHC a repris les commandes au deuxième tiers, grâce au 10e but de la saison de Tim Bozon (23e, 2-1) et à une réussite de Sakari Manninen au cours d'un jeu de puissance (34e, 3-1). Le Coultre a scellé le score dans une cage vide.

Le leader Davos, qui avait subi jeudi face à Ambri-Piotta sa première défaite de la saison à domicile, s'est parfaitement repris en gagnant 3-0 à Berne. Les Grisons ont forcé la décision au troisième tiers, grâce notamment à un doublé d'Enzo Corvi (41e et 59e). Le HCD possède 14 longueurs d'avance sur Gottéron et le LHC, et 16 sur Genève-Servette et Rapperswil-Jona.

Scenario similaire pour Rappi et Langnau

Battu à huit reprises dans ses neuf dernières sorties, Rapperswil-Jona s'est en effet idéalement relancé en allant s'imposer 5-1 à Ambri-Piotta. Les Lakers ont frappé fort d'entrée, marquant trois buts dans les premières 10'07 pour «chasser» le portier Gilles Senn.

Scénario quasiment identique dans le dernier match de la soirée à Langnau: les Tigers menaient 3-0 après 9'35 face à Kloten, qui a alors changé de gardien. Le 4-0 est tombé dès la 13e pour les Emmentalois, qui l'ont emporté 6-1 pour mettre fin à une série de trois défaites.

