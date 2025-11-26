  1. Clients Privés
National League Un champion de Suède rejoint le HC Lugano en prêt

ATS

26.11.2025 - 12:49

Le HC Lugano a annoncé mercredi la venue du Suédois Einar Emanuelsson jusqu'à la fin de la saison de National League. L'attaquant de 28 ans est prêté par le champion de Suède Lulea.

Le HC Lugano a annoncé mercredi la venue du Suédois Einar Emanuelsson jusqu'à la fin de la saison.
IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA

26.11.2025, 12:49

Au cours des onze saisons passées dans le club du nord de la Suède, Emanuelsson s'est forgé la réputation d'un joueur rapide et travailleur, mais sa production offensive s'est réduite ces dernières années. Il n'a ainsi comptabilisé que deux assists en 19 matches depuis le début de l'exercice.

L'attaquant de 28 ans est encore sous contrat avec Lulea jusqu'en 2028 et retournera en Scandinavie à l'issue de la saison. Sa venue devra compenser l'absence prolongée du Canadien Brendan Perlini et atténuer l'incertitude entourant le retour du Finlandais Rasmus Kupari.

