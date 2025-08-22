  1. Clients Privés
National League Le CP Berne se renforce avec l’arrivée d’un attaquant suédois

ATS

22.8.2025 - 14:18

Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de l'attaquant suédois Emil Bemström.

Le Suédois Emil Bemström rejoint le CP Berne (archive).
Le Suédois Emil Bemström rejoint le CP Berne (archive).
IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA

22.08.2025, 14:18

22.08.2025, 14:21

Ailier de 26 ans, Emil Bemström a signé un contrat d'un an avec le «SCB». Il appartenait à la franchise des Pittsburgh Penguins, avec qui il n'a toutefois disputé que 14 matches de NHL la saison dernière.

Il a surtout été aligné en AHL durant l'exercice 2024/25, réussissant 48 points avec Wilkes-Barre/Scranton. Il devrait pouvoir faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs en octobre.

Les contrats des défenseurs Simon Kindschi et Louis Füllemann ont en outre été prolongés d'une année soit jusqu'en 2027.

