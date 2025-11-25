  1. Clients Privés
National League Porté par ses seconds couteaux, Genève renverse Fribourg

ATS

25.11.2025 - 22:15

Le troisième derby de la saison en National League entre Fribourg et Genève a souri une deuxième fois aux Grenat. Les Aigles ont dominé les Dragons 5-2 et les dépassent au classement.

Le troisième derby de la saison entre Fribourg et Genève a souri une deuxième fois aux Grenat.
Le troisième derby de la saison entre Fribourg et Genève a souri une deuxième fois aux Grenat.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.11.2025, 22:15

25.11.2025, 22:18

Une quatrième ligne de feu et c'est tout Genève qui sourit. Grâce à un trio Rod-Verboon-Miranda, les Aigles ont éteint les hommes de Roger Rönnnberg.

Si Genève a un peu plus tiré au but que Fribourg lors du premier tiers, c'est pourtant Fribourg qui a ouvert le score. Pas à la 3e, car la réussite de Borgström a été annulée pour un hors-jeu, mais à la 20e lorsque Sandro Schmid a pu battre Charlin dans le slot et alors que Gottéron était en supériorité numérique.

Le tiers médian fut nettement plus déséquilibré avec des Fribourgeois plus entreprenants. C'est tout d'abord Christoph Bertschy qui a eu deux grosses occasions bloquées par Charlin. Et puis à la 28e, c'est Nathan Marchon qui a pu donner deux longueurs d'avance aux Dragons. Comme Charlin a déplacé sa cage, les arbitres ont pris de longues minutes devant la vidéo avant de valider cette réussite.

Doublé pour Rod et Verboon

Les Genevois ont tout de même réagi. A la 33e, sur un débordement de Saarijärvi, c'est Noah Rod qui a pu réduire le score. Et à la 36e, alors que les Aigles avaient un homme de moins sur la glace, ils ont bien failli égaliser mais Berra a pu s'interposer.

Le dernier rempart fribourgeois n'a en revanche rien pu faire sur le 2-2 tombé à la 43e. C'est à nouveau Rod qui s'est illustré, cette fois au prix d'une habile déviation sur un lancer de Rutta. Les joueurs de Ville Peltonen sont même parvenus à prendre l'avantage à la 47e, et ce alors qu'ils évoluaient avec un homme de moins sur la glace. C'est Matthew Verboon qui a surpris Berra sur un engagement à la droite du but fribourgeois. L'ancien attaquant de Lugano a lui aussi inscrit un doublé en transperçant Berra à la 56e.

Sans aller jusqu'à parler de hold-up, on peut dire que les Genevois ont eu une réussite maximale. Ce succès permet en outre aux Grenat de passer devant les Dragons au classement. Lausanne est 2e, devant Genève et Fribourg.

