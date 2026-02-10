  1. Clients Privés
Swiss League Avec entrain, Sierre renverse la vapeur face aux GCK Lions

ATS

10.2.2026 - 22:46

Sierre a conforté son fauteuil de leader de Swiss League mardi en renversant les GCK Lions (5-3). Les Valaisans profitent du revers de leur dauphin chaux-de-fonnier, battu à Bâle (5-1).

L'entraineur Chris McSorley (HCS) dirige son equipe depuis le banc (archive).
L'entraineur Chris McSorley (HCS) dirige son equipe depuis le banc (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.02.2026, 22:46

Menés 3-1 à l'entame du troisième tiers-temps, les joueurs de Chris McSorley ont fait trembler les filets quatre fois pour s'imposer à domicile. Timothy Kast a notamment inscrit un doublé dans ce de dernier «vingt».

Swiss League. Sierre défait à nouveau, le HCC enchaîne

Swiss LeagueSierre défait à nouveau, le HCC enchaîne

Battu sans discussion à Bâle, le HC Chaux-de-Fonds accuse désormais 6 points de retard sur le leader sierrois, alors que chaque équipe a entre quatre et cinq matches à disputer avant les play-off.

Quatrième, Viège peut encore espérer gagner quelques places suite à son succès 5-3 devant Olten. Tout comme Bâle, ou Coire, qui n'a pas été inquiété par les Bellinzona Snakes (4-1).

