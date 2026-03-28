  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Encore battu, Ajoie se retrouve dos au mur face à Ambri-Piotta

ATS

28.3.2026 - 22:32

Ajoie s'est incliné 3-2 face à Ambri Piotta dans le play-out de National League. Menés 3-0 dans la série, les hommes de Greg Ireland sont dos au mur.

Keystone-SDA

28.03.2026, 22:32

28.03.2026, 23:00

Les Tessinois ont parfaitement entamé la rencontre grâce aux réalisations de Tommaso De Luca à 5 contre 4 à la 8e puis par Michael Joly quatre minutes plus tard. Mené 2-0, Ajoie a pu compter sur Yonas Berthoud pour réagir à la 13e et réduire le score. Après une deuxième période sans influence sur le tableau d'affichage, Julius Nattinen a relancé les Vouivres en égalisant à la 46e. Mais Alex Formenton a inscrit le but de la victoire pour Ambri à la 56e.

Les Jurassiens ont une dernière chance de se relancer mardi à Porrentruy. Mais les biancoblu ont désormais leur destin en main, et peuvent assurer le maintien dès l'acte IV.

National League. Fribourg-Gottéron n’a plus droit à l’erreur, Davos valide son billet

National LeagueFribourg-Gottéron n’a plus droit à l’erreur, Davos valide son billet

Les plus lus

«Je ne pointe pas un commanditaire, mais il y a quand même une suspicion»
Les Houthis yéménites entrent dans la guerre: quelles conséquences?
Pour Anne-Sophie Pic, la décision du Lausanne Palace a été «brutale»
Le fils du dernier chah d'Iran acclamé à la conférence des conservateurs
Un Suisse a harcelé la guitariste d'un groupe pendant 20 ans
Elle redevient maire de Strasbourg 25 ans après !