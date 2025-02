Le sprint final de la qualification démarre jeudi en National League. Il reste deux matches à chaque équipe. Plusieurs incertitudes demeurent pour savoir qui sera en play-off, play-in ou play-out.

National League, sprint final Lausanne est déjà assuré de terminer la saison régulière en tête. Photo: KEYSTONE Lucas Wallmark et Fribourg-Gottéron visent une qualification directe pour les play-off. Photo: KEYSTONE Pour Bienne, ce sera les play-in ou une fin de saison prématurée. Photo: KEYSTONE Genève-Servette a les play-in en ligne de mire, mais attention à la mauvaise surprise... Photo: KEYSTONE Ajoie est lui déjà condamné à disputer les play-out. Photo: KEYSTONE National League, sprint final Lausanne est déjà assuré de terminer la saison régulière en tête. Photo: KEYSTONE Lucas Wallmark et Fribourg-Gottéron visent une qualification directe pour les play-off. Photo: KEYSTONE Pour Bienne, ce sera les play-in ou une fin de saison prématurée. Photo: KEYSTONE Genève-Servette a les play-in en ligne de mire, mais attention à la mauvaise surprise... Photo: KEYSTONE Ajoie est lui déjà condamné à disputer les play-out. Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Les six premiers seront directement qualifiés pour les quarts de finale des play-off. Les équipes classées aux rangs 7 à 10 disputeront les play-in, qui détermineront les deux derniers quarts de finaliste. Le 11e et le 12e partiront prématurément en vacances alors que le 13e et le 14e joueront les play-out. Les enjeux club par club d'ici à samedi :

1. Lausanne (97 points)

Programme: Fribourg-Gottéron (home), Zoug (away).

Depuis mardi soir, le LHC est assuré de terminer la qualification en tête. Cela pourrait constituer un avantage décisif pour l'équipe de Geoff Ward en play-off et lui permettre de décrocher un premier titre de champion. La saison dernière, les Vaudois avaient échoué lors du septième match de la finale, sur la glace des Zurich Lions...

2. Zurich Lions (90)

Programme: Davos (a), Kloten (h).

Le tenant du titre, qui a récemment gagné la Champions Hockey League, a longtemps été en course pour terminer à la 1re place. Mais le changement d'entraîneur après Noël, quand Marc Crawford a jeté l'éponge pour raisons de santé et été remplacé par Marco Bayer, a dans un premier temps un peu déstabilisé l'équipe. Les Zurichois voudront défendre leur 2e rang afin d'avoir le plus longtemps possible l'avantage de la glace.

3. Berne (88)

Programme: Ambri-Piotta (a), Genève-Servette (h).

Avec un finish de feu, les Ours pourraient encore accrocher le 2e rang. Mais l'équipe de Jussi Tapola va affronter deux clubs encore en lice pour se hisser en play-in et qui auront donc une motivation décuplée.

4. Zoug (85)

Programme: Kloten (a), Lausanne (h).

Les Zougois voudront au moins maintenir leur 4e place, synonyme d'avantage de la glace en quarts de finale. En théorie, ils ont aussi encore un mince espoir de terminer au 2e rang.

5. Davos (83)

Programme: Zurich Lions (h), Rapperswil-Jona (a).

Les Grisons ont aussi la possibilité de finir dans le top 4. L'équipe de Josh Holden a montré mardi qu'elle pouvait battre les Zurich Lions. Si elle récidive jeudi, Davos augmentera ses chances d'entamer les play-off à domicile.

6. Fribourg-Gottéron (77)

Programme: Lausanne (a), Ambri-Piotta (h).

Les Fribourgeois ne peuvent pas regarder vers le haut. Les hommes de Lars Leuenberger ont pour objectif de maintenir leur 6e rang et d'éviter les play-in. Depuis l'arrivée du nouveau coach, Gottéron a marqué au moins un point dans 17 des 19 matches disputés.

7. Kloten (76)

Programme: Zoug (h), Zurich Lions (a).

Les Aviateurs de Lauri Marjamäki sont assurés de participer au moins aux play-in. Mais ils espèrent encore déloger Fribourg-Gottéron et passer directement en play-off. Il leur faudra cependant sans doute remporter leurs deux rencontres pour y parvenir.

8. Langnau Tigers (71)

Programme: Bienne (a), Ajoie (h).

Le club de l'Emmental a encore un petit espoir de se hisser dans le top 6. Si Fribourg n'inscrit pas le moindre point lors du sprint et que les Tigres dépassent Kloten grâce à deux succès, ils devanceraient alors les Dragons grâce aux confrontations directes (10 points en 4 matches). Ce serait la première fois depuis 2019 que Langnau se retrouverait en quarts de finale.

9. Ambri-Piotta (70)

Programme: Berne (h), Fribourg-Gottéron (a).

Avec deux succès, les Léventins pourraient rejoindre Kloten et leur passer devant grâce à un meilleur bilan dans leurs matches. Une bonne fin de qualification apporterait une meilleure position aux biancoblu dans l'optique des play-in. Avec au minimum le 8e rang, ils auraient deux chances d'arriver en play-off. Mais les Tessinois doivent comptabiliser: s'ils n'y parviennent pas, il y a un risque de terminer au-delà de la 10e place et donc de partir en vacances.

10. Bienne (69)

Programme: Langnau Tigers (h), Lugano (a).

Les Seelandais espèrent aussi se hisser dans le top 8. Pour eux, le duel contre Langnau sera déterminant. Bienne ne craint par contre plus une fin de saison prématurée. Car même si Lugano revenait à la hauteur, les bianconeri seraient devancés aux confrontations directes.

11. Genève-Servette (68)

Programme: Lugano (h), Berne (a).

Grâce à six succès lors de leurs sept derniers matches, les Genevois ont maintenu leurs chances de disputer les play-in. Mais les protégés de Yorick Treille ne sont pas encore totalement à l'abri de devoir disputer les play-out.

12. Rapperswil-Jona Lakers (67)

Programme: Ajoie (a), Davos (h).

La saison des Lakers peut basculer dans un sens ou l'autre. Rappi doit absolument battre Ajoie pour encore pouvoir espérer aller en play-in. Sinon, un départ en vacances dès samedi semble probable. Mais attention, avec deux défaites, les Saint-Gallois pourraient glisser au 13e rang et donc en play-out.

13. Lugano (63)

Programme: Genève-Servette (a), Bienne (h).

Les bianconeri ont totalement manqué leur saison. Leur seul objectif est de gagner leurs deux matches pour éviter les play-out et pouvoir partir au soleil dès samedi. Ils n'ont plus aucune chance d'accrocher les play-in.

14. Ajoie (46)

Programme: Rapperswil-Jona (h), Langnau Tigers (a).

Ajoie est depuis longtemps condamné à la dernière place. Les Jurassiens ont fini en queue de peloton lors des quatre saisons disputées dans l'élite depuis leur promotion. Ils ont donc l'habitude des play-out. De plus, l'éventuelle série contre le vainqueur de Swiss League pourrait tomber à l'eau. Parmi les clubs candidats à la promotion, seul Viège est encore engagé dans les play-off à l'étage inférieur.