Enzo Corvi a prolongé de trois ans son contrat avec le HC Davos, jusqu'à la fin de la saison 2028/29, a annoncé le leader de National League mercredi. Le centre de 32 ans y évolue depuis 2012.

L'avenir d'Enzo Corvi s'inscrit toujours à Davos. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Jusqu'à présent, Corvi a disputé près de 700 matchs avec les Davosiens. Il a également évolué en équipe de Suisse pendant près de dix ans, participant à quatre championnats du monde dont celui de 2018 où la Suisse a remporté la médaille d'argent.

Mi-septembre, Corvi a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale. Depuis son opération du dos en janvier, qui lui avait coûté la fin du dernier exercice, le joueur formé à Coire veut réduire la charge de travail et se concentrer sur le HC Davos, avec lequel il a déjà inscrit 16 points en 17 matches de National League cette saison (3 buts, 13 assists).

«Il s'est beaucoup investi ces derniers mois depuis son arrêt pour blessure, c'est donc d'autant plus agréable qu'il continue à voir son avenir à Davos», a déclaré son directeur sportif Jan Alston dans un communiqué annonçant la prolongation du contrat de Corvi, ainsi que celle de son coéquipier Julian Parrée (22 ans).