Patrick Fischer quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de Suisse après le Mondial à domicile au printemps prochain. Son successeur sera Jan Cadieux, actuel coach des M20.

🏒 Patrick Fischer tritt zurück, Jan Cadieux wird neuer Head Coach der Schweizer Nationalmannschaft



Fischer passe la main à Cadieux, qui sera le nouveau head coach de l’équipe nationale suisse



Fischer si dimette, Cadieux diventa il nuovo head coach



Fischer (50 ans) était aux commandes de l'équipe nationale depuis 2015. Son contrat arrivait à échéance l'an prochain. Sous sa houlette, la Suisse a été trois fois vice-championne du monde (2018, 2024, 2025) et s'est établie parmi les meilleurs pays de la planète hockey.

«Après dix années très intenses et marquantes, le temps est venu de remettre les rênes de l'équipe nationale», a déclaré Patrick Fischer dans un communiqué de la Fédération (SIHF). Il a évoqué une période «incroyablement enrichissante» et a dit être fier de ce qui a été atteint. «Toutefois, il est important de donner de nouvelles impulsions afin que l'équipe continue de progresser», a-t-il expliqué.

Pas une grosse surprise

En conférence de presse à Kloten, Patrick Fischer s'est replongé dans le passé. «Il y a dix ans, notre objectif était d'atteindre le top 6 et de jouer de manière plus offensive. Nous y sommes arrivés. Et maintenant, nous faisons partie des favoris pour les Mondiaux, ce qui est inédit. Ma plus grande motivation a toujours été que l'équipe se développe sous ma direction», a déclaré «Fischi», que l'on peut considérer comme le sélectionneur suisse qui a connu le plus de succès.

Son départ ne constitue pas une grosse surprise. «En 2024, le contrat a été prolongé jusqu'en 2026. J'ai pensé que ce serait alors le moment idéal. Je suis heureux que tout soit maintenant réglé. Cela apporte du calme et stoppe les spéculations», a-t-il aussi expliqué.

Cadieux à la barre

Jan Cadieux (45 ans) sera le successeur de Patrick Fischer. L'ancien coach de Genève-Servette - avec qui il a gagné le championnat en 2023 et la Ligue des champions en 2024 - a signé un contrat de deux ans avec la SIHF, jusqu'en 2028. Il continuera d'officier comme assistant de Fischer lors des Jeux olympiques et des championnats du monde en Suisse (Zurich et Fribourg).

«Je suis très reconnaissant à Fischi et heureux d'avoir la confiance de la Fédération. Mon plus grand défi sera de continuer à développer le hockey suisse. Pour y parvenir, il n'y a pas besoin de révolution, mais de continuité. Mais je pourrai apporter mes idées», a déclaré Cadieux.

Il s'est décrit comme un entraîneur «très motivé et dur, mais dans un sens moderne.» Le fils du légendaire et regretté Paul-André Cadieux est, selon ses dires, «un gros travailleur qui demande beaucoup à son équipe.» Il a ajouté vouloir que ses joueurs évoluent avec courage.

«Enorme performance»

Patrick Fischer a salué la nomination de son successeur. «A Genève, Jan a toujours donné des joueurs pour l'équipe nationale. Et gagner un championnat dans un club qui n'y était jamais arrivé, c'est une énorme performance. Et lors des derniers Mondiaux, il a apporté incroyablement beaucoup», a dit le Zougois.

De quoi l'avenir de «Fischi» sera-t-il fait? «Je ne sais pas encore ce qu'il arrivera. J'ai quelques plans, certains ont quelque chose à voir avec le hockey, d'autres non. Mais je veux en premier lieu vraiment profiter de la vie.»

