Equipe de Suisse : un échec mortifiant en attendant mieux à domicile ?

La quatrième tentative n'aura donc pas été la bonne. La Suisse a une nouvelle fois trébuché sur la dernière marche et décroche une fois encore l'argent. Mais tout n'est pas à jeter, loin de là.

Mondial de hockey : la Suisse s’incline en finale Nouveau crève-coeur pour la Suisse en finale du Championnat du monde dimanche à Stockholm. La sélection de Patrick Fischer s'est inclinée 1-0 après prolongation sur un but de Tage Thompson. 25.05.2025

Keystone-SDA ATS

Critiqué après les trois éliminations successives en quarts de finale en 2021 (contre l'Allemagne à Riga), 2022 (contre les Etats-Unis à Helsinki) et 2023 (contre l'Allemagne à Riga), Patrick Fischer peut aujourd'hui se targuer d'être le plus grand sélectionneur de l'histoire du hockey suisse malgré les trois finales perdues en sept ans (2018, 2024 et 2025)! A la suite de l'élimination de Riga en 2023, le Zougois avait émis la possibilité de se retirer, mais les joueurs l'avaient encore plébiscité.

Fédérateur depuis qu'il a pris les rênes en 2016, Fischer a bien évidemment profité d'une génération dorée, mais pas que. Sous Sean Simpson, les joueurs de NHL comme Roman Josi et Nino Niederreiter venaient déjà s'ils n'étaient pas blessés ni engagés en play-off. Mais «Fischi» est parvenu à motiver tous les joueurs évoluant de l'autre côté de l'Atlantique.

Voir comment Nico Hischier et Kevin Fiala viennent sans se poser de questions est à mettre au crédit du sélectionneur. On a vu à Herning lors du media day de l'équipe de Suisse que Fischer et sa compagne avaient pris leur repas avec Fiala et son épouse, accompagnés des enfants des deux couples. Ce lien n'est pas factice.

Mais ce qui frappe le plus dans cette équipe de Suisse 2025, c'est l'importance prise par les joueurs de National League. L'année dernière, les quatre meilleurs compteurs à Prague se nommaient Fiala, Josi, Hischier et Niederreiter. Andrighetto, Kukan et Jäger affichaient respectivement 3, 3 et 2 points.

Adieu Andres Ambühl

Cette fois, les meilleurs pointeurs s'appellent Tyler Moy et Denis Malgin avec 12 et 11 points. Fiala et Meier suivent avec 10, mais après on retrouve Kukan (9), Andrighetto (8), Riat, Schmid et Marti (7), alors qu'un Ken Jäger en est à 5. Buteurs patentés, Andrighetto (7) et Riat (6) sont parfaits dans leur rôle.

Et le fait de jouer dans une National League aussi compétitive avec six étrangers de qualité permet à ces joueurs de s'améliorer chaque année. Il y a certes moins de places pour les Suisses dans les situations spéciales, mais ceux qui les jouent font des pas de géant.

Et que dire d'Andres Ambühl, l'homme aux 151 matches au Championnat du monde – un record qui sera bien difficile à battre – qui termine sa légendaire carrière à 41 ans sur une troisième médaille d'argent au Globe à Stockholm, une patinoire aussi mythique que lui. La sortie aurait dû être encore plus belle, mais tant pis. Et comme il le dit tout le temps, «Scho hübsch» (C'est déjà chouette). La Suisse tentera de gagner l'or chez elle en 2026, ça sera malheureusement sans Ambühl.