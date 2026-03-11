  1. Clients Privés
National League «Le plaisir retrouvé», Bienne peut-il refaire le coup de 2024 ?

par Jean-Frédéric Debétaz

11.3.2026 - 13:52

Dernière équipe qualifiée pour le play-in qui commence jeudi contre Berne, Bienne a bien failli se retrouver en vacances. Mais l'escouade de Christian Dubé a su trouver les ressources pour devancer Langnau et avoir droit à un peu de rab' de hockey.

Bienne peut encore rêver des play-off en National League.
Bienne peut encore rêver des play-off en National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz

11.03.2026, 13:52

L'histoire de 2025 a bien failli se répéter. Seulement, Bienne a préféré jouer un remake de 2024. Ou plutôt un début de remake. En 2024, le directeur sportif Martin Steinegger avait attendu la der' avant de se séparer de Petri Matikainen.

Le coach finlandais avait alors repris l'équipe et avait réussi à la qualifier pour les play-off grâce à des succès sur Genève et Ambri en play-in, avant un quart de finale logiquement perdu 4-0 face au futur champion Zurich.

Mettre des émotions

C'est certainement cet esprit-là que Bienne doit chercher à invoquer. «On peut jouer là-dessus», estime Gaëtan Haas. Et même si le cliché perdure, les Biennois doivent mettre de l'émotion. Avec leur nouveau coach, il ne devrait pas y avoir de problème.

Au pied du Jura, l'arrivée de Dubé a offert la possibilité à certains de s'exprimer. «C'est bête à dire, mais on a retrouvé le plaisir d'aller à la patinoire, raconte le capitaine. Et on pourrait se dire que c'est parce que c'est plus cool. Mais en fait non: les entraînements sont plus durs avec Dubé.»

Christian Dubé en est à onze matches coachés derrière le banc biennois. Son bilan? 16 points sur 33 possibles, soit environ 1,5 point par match. Lorsqu'il a repris l'équipe, l'ancien pilote de Fribourg avait hérité d'une formation 11e avec 51 points. Berne était alors 10e avec 53 unités et Langnau 9e avec 59. Sous sa gouverne, les Biennois ont su maintenir un bon rythme, tandis que les Emmentalois ont implosé dans le même temps.

Comme Törmänen

Et à écouter le capitaine seelandais, il n'y a pas que les aspects sportifs qui font que la mayonnaise a pris avec Dubé. «C'est un émotif qui coache de manière active, analyse le capitaine. C'est un excellent motivateur, mais aussi quelqu'un d'humain. Il est proche des joueurs et est ouvert à la discussion.»

Son approche du hockey fait écho à celle d'Antti Törmänen. Le Finlandais a marqué le club de son empreinte. Depuis la finale perdue au septième match face à Genève en 2023, Bienne se cherche une identité comme celle que le club avait sous Törmänen. Peut-être qu'avec Dubé, il y a un peu de ça dans l'air.

«Après Antti, on a un peu fait un virage à 180 degrés, image Gaëtan Haas. Il y a eu beaucoup de changements en une fois, mais là le noyau est resté le même depuis un moment. On retrouve une hiérarchie dans l'équipe.»

Fissurer le béton Ehlers

En face de Bienne se tient l'Ours bernois avec Heinz Ehlers derrière la bande. «Ce sera un peu le choc des opposés, prédit Haas. Ils ont un système clair et un bon power-play.» Les équipes coachées par le Danois sont souvent difficiles à manoeuvrer, surtout en play-off ou dans les matches qui comptent plus que les autres.

Bien que les compteurs soient remis à zéro, le passé récent offre tout de même des informations intéressantes. Et la dernière rencontre face à Berne le 28 février reste un bon souvenir avec un succès 3-2 pour le HCB. Les Seelandais avaient su faire le dos rond dans cette partie où ils avaient pourtant été dominés 39-25 aux shoots.

Jeudi à domicile, Bienne doit essayer de faire la différence dans un match qui n'ira pas au-delà des 60 minutes. Et si les deux équipes sont toujours à égalité samedi à Berne au terme des 120 minutes cumulées, elles partiront en prolongation. Une issue clairement possible au vu des forces en présence.

