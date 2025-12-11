  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro Hockey Tour Répétition générale de l’équipe nationale face à sa bête noire

ATS

11.12.2025 - 04:01

A deux mois des JO et six du Mondial, la Suisse a droit à une répétition générale avec l'étape zurichoise de l'Euro Hockey Tour. La sélection de Patrick Fischer affronte la Suède jeudi soir (19h45).

Patrick Fischer et ses joueurs doivent convaincre à deux mois des Jeux olympiques.
Patrick Fischer et ses joueurs doivent convaincre à deux mois des Jeux olympiques.
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 04:01

11.12.2025, 07:44

Dans le stade des ZSC Lions, les Suisses affronteront également la Tchéquie (samedi) et la Finlande, championne olympique (dimanche). Un seul autre test aura lieu avant la première rencontre du tournoi olympique le 12 février face à la France. Mais il se déroulera sans chronomètre et à huis clos contre la Lettonie.

Hockey sur glace. Sprint final dans la lutte pour les tickets olympiques

Hockey sur glaceSprint final dans la lutte pour les tickets olympiques

Des joueurs comme Théo Rochette, Dario Rohrbach, Calvin Thürkauf, Dario Simion, Gaëtan Haas ou encore Romain Loeffel auront cette semaine à Zurich l'occasion de se montrer en vue d'une sélection olympique.

Euro Hockey Tour. Nouveau forfait pour l’équipe de Suisse

Euro Hockey TourNouveau forfait pour l’équipe de Suisse

Parallèlement, il s'agit pour la Suisse d'améliorer son bilan jusqu'ici modeste lors des tournois à domicile de l'Euro Hockey Tour (une seule victoire en neuf matches). Contre la Suède, il s'agira de se racheter après la défaite 8-3 subie en novembre.

Euro Hockey Tour. Patrick Fischer amputé de deux titulaires pour l’étape suisse

Euro Hockey TourPatrick Fischer amputé de deux titulaires pour l’étape suisse

Les plus lus

Attaque massive : l’Ukraine envoie une nuée de drones sur la Russie !
«Méthodes russes» - Une décision du Conseil national provoque un tollé !
Une actrice de porno britannique défraie la chronique
City renverse le Real, Arsenal régale et signe le six sur six
«Ils n'auraient pas brûlé les voitures»- Elon Musk évoque ses regrets
«Ennemi du peuple» - Donald Trump tire à boulets rouges sur CNN