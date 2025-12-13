  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro Hockey Tour Les Helvètes luttent jusqu’au bout, mais cèdent face aux Tchèques

ATS

13.12.2025 - 20:22

La Suisse a concédé une deuxième défaite en deux matches dans son tournoi de l'Euro Hockey Tour à Zurich. Face à la Tchéquie, elle a couru après le score tout le match pour finalement s'incliner 5-3.

A l'image de Sven Andrighetto, les Suisses ont toujours couru après la marque samedi face à la Tchéquie.
A l'image de Sven Andrighetto, les Suisses ont toujours couru après la marque samedi face à la Tchéquie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.12.2025, 20:22

13.12.2025, 20:32

La sélection de Patrick Fischer, qui avait perdu son premier match jeudi contre la Suède aux tirs au but (3-2), n'a pas su répondre au 4-3 décisif de Filip Chlapik à la 56e. Les Helvètes n'ont pas eu le temps de réagir, comme ils l'avaient à trois reprises jusqu'alors.

Euro Hockey Tour. La Suisse finit par plier aux tirs au but face à la Suède

Euro Hockey TourLa Suisse finit par plier aux tirs au but face à la Suède

Peu après l'ouverture du score de ce même Chlapik (12e), Calvin Thürkauf a en effet profité d'un bon service de Damien Riat pour égaliser (15e). Les deux hommes se sont aussi associés pour faire passer le score de 3-2 à 3-3 à la 50e.

Une offrande d'Andrighetto

Entre-temps, les Tchèques avaient pris une deuxième fois l'avantage à la faveur d'un but de Michael Spacek (25e), l'ancien attaquant d'Ambri et Genève. Profitant d'un power-play, les Suisses avaient alors rapidement répliqué grâce à Dario Simion, magistralement servi par Sven Andrighetto (30e).

Euro Hockey Tour. Touché au pied, Jonas Taibel forfait pour la conclusion

Euro Hockey TourTouché au pied, Jonas Taibel forfait pour la conclusion

Mais tous ces efforts pour revenir au score n'ont finalement servi à rien, la Tchéquie profitant d'une approximation suisse pour faire la différence. Le but d'Ondrej Beranek dans la cage vide (59e) a clos tout suspense dans la patinoire des ZSC Lions.

Cette défaite a le mérite d'être moins inquiétante que celle subie en novembre face au même adversaire (4-0 à Tampere). Mais la troupe de Patrick Fischer doit profiter de son dernier duel face à la Finlande dimanche (15h45) pour engranger un peu de confiance, à deux mois des Jeux olympiques.

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Le Barça ne lâche plus un point, la pression monte sur le Real
Raté immanquable et histoire de penalties : Sion s’offre un succès capital
Le Nyonnais Alexandre Démétriadès lauréat du Champignac d'Or
A Paris, une passerelle au nom de la chanteuse Jane Birkin
«C'est comme au ski!» : l’Île-de-France inaugure son premier téléphérique urbain