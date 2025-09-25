Le projet de future patinoire au Trèfle-Blanc, à Lancy (GE), a passé une étape importante jeudi soir. Le Grand Conseil a adopté, par 79 oui, 6 non et 9 abstentions, le crédit d'investissement ad hoc de 275,5 millions de francs.

Tous les partis, à l'exception des Verts et de Libertés et justice sociale (LJS), ont unanimement soutenu ce projet majeur, situé à proximité de nouveaux quartiers. La nouvelle patinoire comprendra 8500 places et sera aussi utilisée pour de grands événements, sportifs ou autres. Le bâtiment comprendra une crèche, une salle communale et une bibliothèque, a rappelé l'UDC Christo Ivanov.

L'infrastructure est «vitale» pour le Genève Servette Hockey Club (GSHC), a poursuivi le rapporteur de majorité. Elle devrait être inaugurée en août 2030, quand les Aigles devront quitter la vétuste patinoire des Vernets, conformément à la dérogation que lui a accordée la ligue. Le club sera locataire des lieux.

Une seconde surface de 240 places sera destinée au public et aux écoles. Le crédit d'investissement doit couvrir la construction des deux surfaces de glaces, le financement des aménagements extérieurs et les raccordements aux transports publics. L'infrastructure comprendra aussi un P+R de 928 places voitures et 244 places motos. Le chantier doit démarrer début 2026.

Une SA publique

A gauche comme à droite, les députés ont plaidé pour un projet attendu depuis quinze ans. Des réserves ont toutefois été émises concernant le fonctionnement de la patinoire et la future gouvernance de la société anonyme en mains publiques, dont le modèle est attendu. «Le Conseil d'Etat a promis que son exploitation ne coûtera pas un sou au contribuable», a rappelé le PLR Jacques Béné.

Seuls des députés Verts et LJS ont refusé le crédit ou se sont abstenus. Certains écologistes estiment que l'urgence climatique fixe d'autres priorités. Pour LJS, les études sont bâclées, le plan financier n'est pas crédible, et le plan de mobilité durant les travaux est inexistant, a relevé Jean-Louis Fazio.

«Ce crédit accompagnera des générations», a salué le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz, en charge du Département de la cohésion sociale. Et le magistrat de souligner que cet ouvrage sera structurant en matière de politique sportive, d'aménagement et de mobilité. Il a promis de déposer en 2028 un projet de loi concernant la gouvernance de la SA.