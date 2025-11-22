Les deux Suisses engagés cette nuit en NHL n'ont pas marqué de point. Tant Fiala avec Los Angeles que Niederreiter avec Winnipeg ont perdu.

Keystone-SDA ATS

Troisième revers de suite pour les Kings avec un Kevin Fiala muet. Le meilleur pointeur suisse actuel de NHL avec 16 points (9 buts/7 assists) et ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 ap contre les Boston Bruins.

Nino Niederreiter et les Jets ont eux perdu leur match à domicile contre les Carolina Hurricanes, leaders de la Conférence Est, sur le score de 4-3. Le Grison a comme son coéquipier Gabriel Vilardi tiré quatre fois au but, mais avec moins de succès que le Canadien qui a inscrit deux buts. Le natif de Coire a son compteur bloqué à quatre réussites pour 13 points.