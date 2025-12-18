Los Angeles a subi une quatrième défaite consécutive. Les Kings se sont inclinés 3-2 face aux Panthers, malgré le 12e but (gag) de Kevin Fiala.

Fiala a remis son équipe dans le match lors du dernier tiers, mais le Saint-Gallois a eu besoin d'un moment pour réaliser ce qui venait de se passer. Après un engagement, il est parti fore-checker et le défenseur dans l'arrondi lui a dégagé le puck dessus. Le puck a rebondi sur Fiala et a trompé le gardien Tarasov.

Les New Jersey Devils ont obtenu une importante victoire 2-1 tab sur la glace des Vegas Golden Knights a donc été d'autant plus libératrice. Seul le Suédois Jesper Bratt a marqué son penalty. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont chacun joué plus de 23 minutes. Le Valaisan a tiré cinq fois au but, le Zurichois trois.

Josi brouillon

Les St-Louis Blues ont battu les Winnipeg Jets sur les core étriqué de 1-0. Pius Suter a décroché la 3e étoile de ce match. Le Zurichois a tiré six fois au but et a joué dans toutes les situations. Du côté des Jets, Nino Niederreiter a joué 12 minutes.

Match à oublier pour Roman Josi. Le Bernois a quitté la glace avec un bilan de -3 lors de la défaite 4-1 contre les Carolina Hurricanes.