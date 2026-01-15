Gros changement à Ambri, le président Filippo Lombardi va s'en aller lors de l'Assemblée extraordinaire prévue le 8 février. Mais le politicien pourrait rester comme président d'honneur.

Le président du HC Ambri-Piotta, Filippo Lombardi, lors d’une conférence de presse en octobre (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après 17 ans de présidence, Lombardi a décidé de faire un pas de retrait. Mais le polititicien tessinois risque bien de rester dans le giron du club, puisque le Conseil d'Administration va le proposer comme président d'honneur avec des missions spéciales pour le Groupe HCAP. Par ses contacts, Lombardi va certainement aider le club à trouver de nouveaux financements.

Le club léventin a en outre procédé à une augmentation de capital. Celui-ci est désormais de 5’602’675 francs, comme on peut le lire dans le communiqué.

L’Assemblée extraordinaire devra compléter le Conseil d’administration élu à cette date, qui ne compte actuellement que quatre membres, alors que les statuts en prévoient entre cinq et neuf.