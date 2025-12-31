Davos a remporté la 97e édition de la Coupe Spengler. Les hommes du coach Josh Holden, qui caracolent en tête du classement de National League, se sont imposés 4-3 en finale face aux US Collegiate Selects mercredi à Davos.

Enzo Corvi shows great vision and finds Adam Tambellini for his second goal of the game and the 3-2.#spenglercup #thepeakofhockey pic.twitter.com/zL6YM4llAX — Spengler Cup Davos (@spenglercup) December 31, 2025

Keystone-ATS Gregoire Galley

Tombeur du tenant du titre Fribourg-Gottéron en demi-finale mardi soir, le HC Davos est désormais l'unique détenteur du record de victoires dans son tournoi avec 17 titres. Le HCD - qui retrouvera le championnat dès vendredi à Kloten - avait égalé le Team Canada en 2023 en mettant fin à une disette de douze ans.

Davos, qui disputait son cinquième match en cinq jours, a forcé la décision dans le «money time» d'une finale haute en couleurs. La sélection universitaire américaine a longtemps fait jeu égal avec les Grisons, revenant à trois reprises à hauteur de leurs adversaires après avoir été menée 1-0, 2-1 puis 3-2.

Mais les US Collegiate Selects n'ont rien pu faire après que Filip Zadina a donné l'avantage pour la quatrième fois à Davos à 4'39 de la fin du temps réglementaire. Déjà auteur de 2 assists dans cette finale, Enzo Corvi a inscrit le 5-3 87 secondes plus tard, Matej Stransky scellant le score à la 58e dans une cage vide.

Laissé au repos en demi-finale face à Fribourg, Enzo Corvi fut le grand homme de cette finale avec ses 3 points, lui qui avait signé la passe décisive sur le 1-0 de Rasmus Asplund (12e, à 5 contre 4) et sur le 3-2 de Tambellini (32e). Un Adam Tambellini qui avait déjà marqué le 2-1 à la 15e.