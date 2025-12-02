  1. Clients Privés
National League Fin abrupte d’un monument : Moser tire sa révérence

ATS

2.12.2025 - 10:34

Coup dur pour Berne, Simon Moser doit mettre un terme à sa carrière. L'ailier de 36 ans a disputé 11 matches cette saison, mais une blessure mi-octobre a eu raison de sa volonté.

Keystone-SDA

02.12.2025, 10:34

02.12.2025, 10:59

L'opération qui a suivi n'a pas pu permettre au Bernois de poursuivre sa route. Formé à Langnau, Simon Moser a rejoint Berne en 2014 après avoir disputé une saison en Amérique du Nord entre Milwaukee en AHL (26 pts en 48 matches) et Nashville en NHL (2 pts (1 but) en 6 matches).

National League. Une avalanche de blessures au CP Berne

National LeagueUne avalanche de blessures au CP Berne

Le puissant ailier s'est forgé un très joli palmarès avec trois titres de champion de Suisse avec Berne et deux médailles d'argent mondiales en 2013 et en 2018. Il a disputé près de 900 parties dans l'élite.

