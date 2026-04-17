  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Fin de saison régulière décevante pour les Suisses

ATS

17.4.2026 - 08:30

La saison régulière de la NHL s'est achevée jeudi avec six derniers matches dans la Conférence Ouest. Dans le camp suisse, c'est la soupe à la grimace.

Keystone-SDA

17.04.2026, 08:30

Déjà assurés de rater les play-off avec leur équipe respective, Roman Josi, Nino Niederreiter, Pius Suter et Philipp Kurashev ont connu des fortunes diverses jeudi. Josi a été ménagé pour le dernier match de Nashville, que les Predators ont perdu 5-4 face aux Ducks d'Anaheim.

Pius Suter s'est en revanche illustré avec St. Louis, délivrant un assist sur l'ouverture du score des Blues contre le Mammoth de l'Utah. Son équipe s'est finalement imposée 5-3 grâce à un triplé du Canadien Robert Thomas.

Nino Niederreiter et Philipp Kurashev ont eux croisé le fer lors de la rencontre entre Winnipeg et San José. Les Sharks sont sortis vainqueurs (6-1) de ce match qui a vu Kurashev faire son retour au jeu après 13 matches comme surnuméraire.

Ces quatre hommes, tout comme les Suisses des New Jersey Devils (Timo Meier, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler), pourraient donc tous disputer le Mondial à Zurich et à Fribourg. Les deux seuls Suisses engagés dans les play-off sont Janis Moser (Tampa Bay) et Akira Schmid (Las Vegas).

NHL. Les «Swiss Devils» sombrent et disent adieu aux play-off

NHLLes «Swiss Devils» sombrent et disent adieu aux play-off

Les plus lus

JD Vance ou la caricature d'un vice-président américain
«Ce fut l'incompréhension» : le commandant de la police valaisanne sort du silence
Céline Dion sort une nouvelle chanson, signée Goldman !
«Elles se vident de leur sang» - Les souffrances atroces de fillettes indigènes
«No pain, no gain?» Faux, une experte alerte – Voici les erreurs à éviter
Crédit payé à double: le notaire s'était trompé, mais pas l'avocat