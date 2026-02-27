Nino Niederreiter ne jouera plus en saison régulière de NHL. Buteur lors du quart de finale contre la Finlande lors du tournoi olympique, le Grison a subi une arthroscopie au genou.

Niederreiter opéré du genou, saison régulière terminée (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La nouvelle a été annoncée par son agent Andre Rufener sur le plateau de «MySports». Nino Niederreiter laisse une équipe de Winnipeg qui n’a pratiquement aucune chance de disputer les play-off avec ses 54 points en 57 matches.

Le Grison de 33 ans a inscrit 8 buts et a délivré 11 assists en 55 matches. Il est encore sous contrat une année avec le club canadien. Selon Andre Rufener, la possibilité qu'il dispute le Championnat du monde en mai prochain à Zurich et à Fribourg n'est pas encore complètement écartée.