Au summum de la tension, Sprunger surgit en héros et fait gagner Gottéron !

A Davos, Fribourg s'est imposé 3-2 après la 2e prolongation lors de l'acte III de la finale des play-off de National League. Le héros se nomme Julien Sprunger.

Le capitaine des Dragons, Julien Sprunger, a inscrit le but victorieux, comme un symbole. KEYSTONE

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Et à la 89e, Julien Sprunger a surgi. Un but (son 413e) ô combien important du capitaine des Dragons qui permet à Fribourg de piéger une deuxième fois les Davosiens sur leur glace et de mener 2-1 dans cette finale. Cette réussite est finalement venue récompenser l'opportunisme des Dragons dans cette partie. La fin du troisième tiers (59e) aurait pu couronner Juuso Arola, mais le tir du Finlandais a frappé le poteau.

Durant ces play-off, les deux équipes avaient disputé une prolongation et l'avaient gagnée. Fribourg avait battu Rapperswil au terme d'un septième acte épique en quarts de finale, alors que Davos avait validé son ticket pour la finale sur un goal de Lemieux contre Zurich.

Lors de la première prolongation, Gottéron est même parvenu à gommer une pénalité pour surnombre (62e). Biasca (66e), Sörensen (73e), Dorthe (77e) et Bertschy (78e) auraient pu enfiler le costume de héros. Mais non, il a fallu que ce soit le numéro 86 fribourgeois qui sauve la bande, comme au temps de sa superbe. Et dire qu'à la 86e, Wallmark s'est fait l'auteur d'un vilain geste sur Zadina en lui assénant un coup de canne derrière le genou, mais les arbitres n'ont rien vu.

Sörensen et Wallmark en lumière

Avant cette fin de partie excitante, les Davosiens ont été les premiers à mettre la pression sur le but de Reto Berra. Fribourg va lui mettre le nez à la fenêtre en milieu de tiers avec Sörensen. Le numéro 9 de Gottéron fera encore mieux à la 15e puisque c'est lui qui ouvrit le score, parfaitement servi par Wallmark. Ou quand le duo star de Fribourg se montre décisif.

Sauf que cet avantage, les joueurs de Rönnberg vont le conserver... treize secondes. Dans l'enchaînement, la quatrième ligne davosienne a mis la pression et Simon Knak a pu niveler la marque, sous les yeux de Nino Niederreiter. L'art de tuer dans l'oeuf le potentiel momentum adverse.

A noter côté grison que Josh Holden a eu le plaisir de pouvoir compter sur le retour de Michael Fora. Croisé avant la partie, le directeur sportif grison, Jan Alston, a confié que «même s'il ne devait pas être à 100%, sa présence dans le vestiaire reste un réel atout». Le Tessinois n'a toutefois pas beaucoup joué (2'12).

Acte IV vendredi

Au cours du tiers médian, il a fallu attendre la première indiscipline fribourgeoise pour que Davos en profite. Sur un changement de personnel catastrophique, Frehner a servi Zadina qui a pu fixer Berra à la 29e. Avant cela, Sörensen avait eu l'opportunité de redonner l'avantage à ses couleurs, mais le Suédois a cette fois tiré à côté.

Il sera tout de même impliqué sur l'égalisation dans la troisième période. A la 48e, Sörensen a rendu la pareille à Wallmark pour un 2-2 tout en finesse. Mais ça, les fans fribourgeois vont l'oublier. La «faute» à l'éternel Julien Sprunger.

La série se poursuit vendredi soir (20h) avec le quatrième acte à Fribourg.

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