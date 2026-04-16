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«Que faire de cette info ?» Voici comment Patrick Fischer s’est tiré une balle dans le pied !

ATS

16.4.2026 - 09:04

Un faux certificat Covid a causé la perte du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer, licencié mercredi. On apprend qu'il en a parlé spontanément à un journaliste alémanique.

Patrick Fischer s'est tiré une balle dans le pied et perdu son poste de sélectionneur.
Patrick Fischer s'est tiré une balle dans le pied et perdu son poste de sélectionneur.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.04.2026, 09:04

16.04.2026, 09:26

C'est Pascal Schmitz, journaliste à la SRF, qui est à l'origine du licenciement de Patrick Fischer. Mercredi, dans l'émission «10 vor 10», le producteur et présentateur qui travaille à la SRF depuis 2013, a expliqué le déroulement des événements.

Selon lui, une rencontre aurait eu lieu il y a environ un mois dans le cadre d'un portrait du désormais ex-sélectionneur. Lors de cette rencontre, en présence de Schmitz, d'un autre collègue de la SRF et du responsable des médias de Swiss Ice Hockey, Fischer aurait évoqué, sans y être invité, le certificat Covid falsifié qu'il avait utilisé pour entrer en Chine lors des Jeux olympiques 2022.

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«En tant que journaliste, on doit se demander: que faire de cette information? La laisser de côté ou ne pas manquer à son devoir? Nous avons opté pour la seconde solution», a expliqué Pascal Schmitz.

S'en est suivie une enquête journalistique classique. La SRF a demandé à consulter l'ordonnance pénale au parquet de Lucerne, invoquant un intérêt public prépondérant. «Sur cette base, nous avons ensuite confronté Patrick Fischer avec les faits», précise le journaliste.

C'est pour cette raison que Patrick Fischer et Swiss Ice Hockey ont décidé de rendre l'affaire publique lundi. Mais après l'avoir d'abord soutenu, la Fédération a finalement fait le choix de se séparer de l'entraîneur zougois mercredi soir.

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