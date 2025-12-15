L'étape zurichoise de l'Euro Hockey Tour s'est achevée dimanche sur une troisième défaite en autant de matches. L'heure est maintenant venue de penser aux JO de Milan en février.

Pour Patrick Fischer, l’heure est maintenant venue de penser aux JO de Milan en février. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser ATS

Une victoire contre la Finlande en novembre sur les six matches disputés dans cet Euro Hockey Tour. Le bilan n'est pas flamboyant. Mais à Zurich, la Suisse n'a pas été écrasée. Une défaite aux tirs au but contre la Suède, en prolongation contre la Finlande et de deux buts face aux Tchèques, pas de quoi s'alarmer dans le camp de Patrick Fischer. Mais la glace zurichoise se refuse toujours à la sélection puisqu'en sept matches, elle n'en a remporté aucun. A corriger pour le Mondial en mai.

Mais pour Patrick Fischer, d'autres aspects étaient prioritaires sur ce tournoi. «La semaine n'a pas été facile pour les joueurs, a résumé Fischer. L'enjeu était de taille. Les joueurs voulaient se montrer sous leur meilleur jour. Certains y sont mieux parvenus que d'autres. Maintenant, beaucoup de choses sont plus claires pour nous. Nous avons vu quels rôles certains joueurs peuvent assumer et qui apporte l'intensité nécessaire. Sur la petite patinoire de Milan, le jeu sera encore plus rapide et plus intense. Ces matches nous ont montrés qui est prêt pour cela.»

25 noms au 31 décembre

Fischer doit communiquer 25 noms à l'IIHF avant le 31 décembre. Les dix joueurs de NHL sont considérés comme sélectionnés: le gardien Akira Schmid, les défenseurs Roman Josi, Jonas Siegenthaler et Janis Moser, ainsi que les attaquants Kevin Fiala, Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter, Pius Suter et Philipp Kurashev.

Il reste donc deux places pour les gardiens, cinq pour les défenseurs et huit pour les attaquants. Parmi les joueurs de National League, Michael Fora, Andrea Glauser, Dean Kukan, Christian Marti, Sven Andrighetto, Denis Malgin et Christoph Bertschy devraient faire partie de la sélection, tout comme Damien Riat et Calvin Thürkauf, qui ont convaincu sur ce tournoi.

Leonardo Genoni est l'inamovible titulaire au poste de gardien. Stéphane Charlin, Reto Berra et Sandro Aeschlimann se disputeront la troisième place. Les droitiers Romain Loeffel et Dominik Egli sont à la lutte pour la dernière place en défense avec certainement une longueur d'avance pour le Neuchâtelois. En attaque, Fischer aurait encore trois noms à donner parmi ceux de Sandro Schmid, Gaëtan Haas, Simon Knak, Grégory Hofmann, Tyler Moy et Théo Rochette.

Entre fin décembre et début février, la National League va tourner à plein régime. Il ne restera que six journées du 24 février au 9 mars, cinq pour Fribourg et Ajoie. Les dernières parties avant les JO auront lieu le 1er février et le premier match de poule de la Suisse contre la France, le 12 février. La NHL se mettra en pause dès le 5 février.

Glace plus courte qu'en NHL

Comme les joueurs de NHL ne se rendront en Italie qu'à l'approche du début du tournoi, la fédération a délibérément choisi de raccourcir le camp de préparation. «Nous préférons accorder aux joueurs une pause supplémentaire, notamment en vue du Championnat du monde à domicile, afin qu'ils puissent disposer d'un maximum d'énergie», a déclaré Lars Weibel, directeur des équipes nationales. Juste avant le début du tournoi, la Suisse disputera un match d'entraînement à huis clos contre la Lettonie.

Les Suisses disputeront leurs matches de poule contre la France, le Canada de Sidney Crosby et Connor McDavid et la Tchéquie à la Palaitalia Arena, prévue pour accueillir 14'000 spectateurs. Le nouveau bâtiment est toujours en phase de construction et devrait être prêt en janvier.

Les dimensions de la patinoire et la potentielle qualité de la glace suscitent l'ire de la NHL et de la NHLPA. En NHL, les dimensions sont de 60,96 m sur 25,9, alors qu'à Milan ce sera 60 m sur 26. «Si les joueurs jugent la glace dangereuse, nous ne jouerons pas. C'est aussi simple que cela», a déclaré Bill Daly, commissaire adjoint de la NHL, après une visite à Milan. La qualité de la glace doit être «surveillée de près» avec jusqu'à trois matches par jour. La NHL a donc mis à disposition ses propres experts et techniciens spécialisés dans la glace.

Un détail pour la Suisse qui a certainement d'autres préoccupations avec sa sélection.