Samedi prochain, Patrick Fischer fêtera son 50e anniversaire. L'entraîneur de l'équipe de Suisse revient dans un entretien à Keystone-ATS sur les médailles d'argent mondiales, les objectifs et les projets d'avenir.

Le sélectionneur de la Nati s'est confié à quelques jours de son 50e anniversaire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Patrick Fischer, à quoi vous fait penser le chiffre 50?

«Mi-temps, environ 50%. (il réfléchit) C'est une période spéciale pour moi, je vais avoir 50 ans. L'année 2025 a toujours trotté dans ma tête, depuis que je suis un jeune garçon. Je ne sais pas non plus pourquoi. Je suis avant tout content d'être encore en bonne santé et d'avoir la bougeotte à 50 ans.»

50 ans n'est donc pas un âge qui vous fait peur?

«Non, vraiment pas! Je suis incroyablement reconnaissant pour ces 50 premières années, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai eu une vie très privilégiée jusqu'à présent: mes parents sont toujours là, mon entourage et mes amis aussi, tout est au top. Il n'y a personne de mon entourage proche qui a été arraché à la vie par surprise à la suite d'un décès. Je peux pratiquer ce que j'aime le plus depuis que je suis tout petit, le hockey. Ce sport m'a accompagné pendant toutes ces années, avec de très belles histoires, que ce soit à travers les gens ou les expériences vécues. Je suis tout simplement reconnaissant, et je me réjouis de ce que les 50 prochaines années m'apporteront (rires). Ca sera un plaisir si ça peut continuer comme ça.»

Vivez-vous un été comme celui-ci différemment après un Mondial qu'après un quart de finale perdu?

«C'est déjà plus agréable que lorsque tu as raté ton championnat du monde. On t'en parle toujours, dans les deux sens, et il est logique que cela déclenche des sentiments plutôt positifs ou plutôt négatifs. En tant qu'équipe de Suisse, tu peux surfer sur cette vague pendant un an ou être plutôt confronté à des vents contraires pendant un an.»

Vous avez dit que vous aviez mieux digéré la défaite en finale ce printemps que les précédentes. Est-ce que cela a aussi un rapport avec l'âge et l'expérience?

«Je me suis aussi demandé pourquoi. L'année précédente, la situation était tout à fait différente. Il y avait beaucoup de vents contraires, beaucoup de pression. Peut-être que la tension était plus grande. Peut-être que cette fois-ci, j'ai aussi abordé le championnat du monde avec moins d'attentes, parce que nous étions un peu dans une nouvelle orientation et que nous avons intégré quelques jeunes joueurs dans l'équipe. Mais la manière dont nous avons joué cette année m'a beaucoup plu. C'est ce qui se rapproche le plus de mon idéal de hockey. Après la finale, j'ai très vite eu le sentiment d'être très satisfait et fier de l'équipe.»

A l'inverse, vous étiez au plus bas en 2023 après le quart de finale perdu face à l'Allemagne. Vous aviez alors posé la question de la confiance aux joueurs et à la fédération. A quel point étiez-vous proche de démissionner?

«Là, il ne s'agissait pas de moi, mais de ce qui était le mieux pour l'équipe. J'étais prêt à laisser le champ libre si la fédération ou les joueurs avaient eu le sentiment que nous avions besoin d'un nouvel apport. Je ne suis certainement pas du genre à jeter l'éponge. Si cela avait été nécessaire pour l'équipe, j'aurais fait ce pas. Mais l'équipe nous a soutenus, et la fédération aussi. C'est pourquoi l'aventure a heureusement continué.»

Vous avez déclaré après la finale 2025 que vous préfériez être Suisse avec une médaille d'argent plutôt qu'Américain avec une médaille d'or. Pourquoi préférez-vous être Suisse plutôt qu'Américain?

(rires) «Cela n'a absolument rien à voir avec les Américains, cela aurait pu être les Suédois, les Finlandais, les Italiens ou une autre nation. C'est simplement parce que je préfère être de ce côté, avec les gars, avec le staff.»

Cela a-t-il surtout un rapport avec le pays ou avec les joueurs?

«Pour moi, c'est clair: j'aime l'équipe, j'aime notre pays et c'est pourquoi je préfère être de ce côté, même s'il y a parfois des échecs. Si j'étais né à l'autre bout du monde, je préférerais logiquement avoir un autre lien. Mais c'est comme ça, je suis simplement fier de faire partie de cette équipe. Parce que nous avons une cohésion très spéciale.»

Vous avez toujours dit que vous vouliez devenir champion du monde avec cette équipe, ce qui n'est pas si typiquement suisse. En Amérique du Nord, une telle déclaration ne serait pas remise en question...

«En tant qu'équipe, nous avons ce potentiel, et c'est le rêve de pouvoir être un jour champion du monde. Nous avons été quatre fois vice-champions du monde, maintenant ce serait bien de passer un jour à l'étape suivante. Mais dans le sport, on ne peut rien acheter, il faut travailler dur pour y arriver. Notre motivation, notre rêve et notre projet sont très clairs: nous voulons remporter un jour un titre olympique ou mondial.»

Cette saison, il y a deux chances avec les Jeux olympiques et le championnat du monde. Est-ce que cela rend la préparation plus difficile si l'on veut être prêt pour deux moments forts?

(il réfléchit) «Non, nous avons notre plan. C'est une saison spéciale. Les joueurs de la NHL vont participer à nouveau au tournoi olympique, les meilleurs des meilleurs. Bien sûr, la charge de travail est plus importante, mais nous sommes bien préparés et nous avons, à mon avis, un avantage certain: nous sommes une équipe bien rodée. Près des deux tiers de notre équipe est au pays, et nous pouvons travailler régulièrement avec eux. Les Canadiens, les Suédois, les Finlandais ou les Tchèques n'ont pas cet avantage.»

Est-ce que cela compense un peu le fait que les adversaires seront plus forts que lors des championnats du monde?

«Individuellement, ces équipes sont certainement plus fortes et ont probablement plus de qualité sur les 25 joueurs. Mais nous disposons clairement de plus grands atouts en tant qu'équipe. Notre cohésion et notre esprit de corps sont la base, et nous devons en profiter.»

Il y a cinq ans, le Mondial à domicile avait été victime de la pandémie de Covid. Le moment est-il peut-être encore plus propice aujourd'hui parce que l'équipe est plus solide?

«Lorsque nous préparions le championnat du monde 2020, nous pensions que c'était le moment idéal. Mais nous avons encore énormément grandi au cours des cinq ou six dernières années. Et nous avons également fait preuve d'une constance qui est vraiment remarquable.»

En 2009, lors du dernier Mondial à domicile, l'entraîneur de l'époque Ralph Krueger avait parlé d'un désavantage à domicile parce que les joueurs ne pouvaient pas gérer la pression. Vous ne diriez jamais cela, n'est-ce pas?

«Je préfère être à la maison qu'à l'extérieur.»

Est-ce aussi le signe d'un changement de mentalité dans le sport suisse, le fait d'accepter la pression plutôt que d'y voir un fardeau?

«La pression est toujours là. Chaque sportif veut toujours donner le meilleur de lui-même, que ce soit lors de tests ou de compétitions. C'est tout simplement notre nature. En même temps, nous avons des fans incroyables et un soutien si fort ici en Suisse. Nous l'avons vu cet été lors de l'Euro féminin. Je sens déjà que de très nombreuses personnes se réjouissent énormément de ce championnat du monde. Elles nous pousseront et nous soutiendront. Je suis convaincu que nous aurons un avantage, à cent pour cent.»

Le rôle de coach national, qui laisse plus de liberté que lorsqu'on est presque tous les jours à la patinoire d'août à avril, vous convient-il?

«C'est simplement arrivé comme ça. Je suis devenu entraîneur en chef à Lugano très jeune, sans expérience préalable. Probablement trop tôt. En tant qu'entraîneur national, j'ai ensuite eu la chance de me développer, ce qui peut paraître étrange, mais j'ai pu regarder partout et ainsi apprendre très vite. Cela m'a aidé à m'aiguiser et à m'améliorer. J'aime m'analyser moi-même, le développement de la personnalité est important pour moi. C'est pourquoi l'équilibre est bon en ce moment. En même temps, je sais qu'un jour je travaillerai probablement à nouveau plus au quotidien. Mais mes points forts ne sont pas tellement la planification. J'ai arrêté du jour au lendemain ma carrière de joueur malgré un contrat qui courait encore sur trois ans.»

Cela peut-il se reproduire maintenant?

(rires) «Eh bien, me connaissant, c'est généralement comme ça que ça se passe. Tant que la flamme brûle, que la motivation est forte et que l'objectif est clair, je m'y consacre tant que j'en ai le droit. Pour l'instant, rien d'autre ne m'intéresse. Maintenant, nous avons deux grands moments devant nous, les JO et le championnat du monde à domicile. Mon contrat court jusqu'à ce moment-là, et ensuite, nous verrons bien.»