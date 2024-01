Le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a convoqué 25 joueurs pour la troisième étape de l'Euro Hockey Tour. Cinq néophytes figurent dans la sélection.

Stéphane Charlin est l'un des cinq «rookies» sélectionnés par Patrick Fischer. KEYSTONE

Le gardien Stéphane Charlin (Langnau Tigers), les défenseurs Inaki Baragano (Rapperswil-Jona) et Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron) ainsi que les attaquants Tino Kessler (Bienne) et Théo Rochette (Lausanne) sont les «rookies» d'une équipe qui disputera trois matches en Suède entre le 8 et le 11 février.

L'attaquant de Lugano Calvin Thürkauf est le grand absent de cette sélection. Patrick Fischer n'a par ailleurs retenu aucun joueur de Genève-Servette, dans l'optique de la finale de la Champions League que le champion de Suisse en titre disputera le 20 février aux Vernets face à Skelleftea.

«Nous entendons poursuivre notre développement en tant qu’équipe et bien commencer l’année. Les jeunes joueurs doivent pouvoir montrer ce dont ils sont capables et faire des expériences précieuses face à des adversaires solides», explique dans un communiqué Fischer, dont l'équipe est toujours en quête de son premier succès de la saison.

La sélection helvétique s'envolera pour la Suède lundi prochain, jour de son rassemblement. Elle affrontera la Finlande à Karlskoga le jeudi 8 février, avant de rejoindre Karlstad où elle se frottera à la Suède (samedi à 16h) puis à la Tchéquie (dimanche à 12h).

La sélection suisse pour l'Euro Hockey Tour en Suède Gardiens (3) : Stéphane Charlin (Langnau Tigers), Connor Hughes (Lausanne), Joren Van Pottelberghe (Bienne).

Défenseurs (8) : Inaki Baragano (Rapperswil-Jona), Michael Fora (Davos), Lukas Frick (Lausanne), Andrea Glauser (Lausanne), Benoît Jecker (Fribourg-Gottéron), Sven Jung (Davos), Samuel Kreis (Berne), Livio Stadler (Zoug).

Attaquants (14) : Thierry Bader (Berne), Attilio Biasca (Zoug), Enzo Corvi (Davos), André Heim (Ambri-Piotta), Grégory Hofmann (Zoug), Tino Kessler (Bienne), Denis Malgin (Zurich Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona), Valentin Nussbaumer (Davos), Théo Rochette (Lausanne), Tristan Scherwey (Berne), Sven Senteler (Zoug), Axel Simic (Kloten), Yannick Zehnder (Zurich Lions). Montre plus

ats