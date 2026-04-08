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Mondial de hockey Deux néophytes appelés avec la Suisse pour la préparation

ATS

8.4.2026 - 16:46

Coach de l'équipe de Suisse, Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs pour le début de la préparation pour le Mondial 2026 en Slovaquie. Deux néophytes ont été retenus pour cette première semaine.

Le jeune Niklas Blessing participera au début de la préparation au Mondial.
Le jeune Niklas Blessing participera au début de la préparation au Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.04.2026, 16:46

08.04.2026, 16:53

Deux espoirs vont connaître pour la première fois les honneurs d'une sélection en équipe A, selon le communiqué de Swiss Ice Hockey. Il s'agit du défenseur de Bienne Niklas Blessing (19 ans), plus jeune joueur du contingent et récent participant au Mondial M20, et de l'attaquant d'Ambri-Piotta Miles Müller (21 ans).

Mais Patrick Fischer mise d'ores et déjà sur un noyau expérimenté, en attendant la fin des play-off de National League ainsi que la venue – ou non – des joueurs de NHL. Quatre médaillés d'argent du Mondial 2025 ont ainsi déjà été appelés: Leonardo Genoni, Dominik Egli, Grégory Hofmann et Ken Jäger.

Parmi les autres cadres qui démarreront cette préparation mardi prochain figurent également Romain Loeffel (160 matchs internationaux), Tristan Scherwey (117), Gaëtan Haas (107), Fabrice Herzog (98) et Calvin Thürkauf (80). Outre Jäger, le LHC compte trois joueurs dans cette première sélection: le gardien Kevin Pasche, le défenseur Fabian Heldner et l'attaquant Théo Rochette.

Deux matches amicaux sont prévus dès la première semaine de préparation, le jeudi 16 et le vendredi 17 à Topolcany face à la Slovaquie. L'équipe reviendra ensuite en Suisse, à Bienne, où elle se mesurera deux fois à la Hongrie (23 et 24 avril). La troupe de Patrick Fischer entamera son Mondial le 15 mai face aux Etats-Unis à Zurich, où elle jouera tous ses matches.

La première sélection suisse

  • Gardiens (3): Leonardo Genoni (Zoug), Kevin Pasche (Lausanne), Ludovic Waeber (Kloten).
  • Défenseurs (8): David Aebischer (Lugano), Niklas Blessing (Bienne), Rodwin Dionicio (Bienne), Dominik Egli (Frölunda), Tobias Geisser (Zoug), Fabian Heldner (Lausanne), Romain Loeffel (Berne), Dario Wüthrich (Ambri-Piotta).
  • Attaquants (13): Lorenzo Canonica (Lugano), Gaëtan Haas (Bienne), Fabrice Herzog (Zoug), Grégory Hofmann (Zoug), Ken Jäger (Lausanne), Dario Meyer (Kloten), Miles Müller (Ambri-Piotta), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau), Tristan Scherwey (Berne), Sven Senteler (Zoug), Jonas Taibel (Rapperswil-Jona), Calvin Thürkauf (Lugano).
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