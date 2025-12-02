  1. Clients Privés
Euro Hockey Tour Patrick Fischer peaufine ses derniers réglages avant les JO

ATS

2.12.2025 - 15:17

L'équipe de Suisse poursuit sa préparation en vue des JO et du Mondial en Suisse avec les Swiss Ice Hockey Games du 11 au 14 décembre à Zurich. Patrick Fischer a misé sur une sélection expérimentée.

Patrick Fischer a misé sur une sélection expérimentée.
Patrick Fischer a misé sur une sélection expérimentée.
sda

Keystone-SDA

02.12.2025, 15:17

02.12.2025, 16:06

Le deuxième tournoi de l’Euro Hockey Tour servira de répétition générale pour les JO, puisqu'il s'agira du dernier rassemblement de l’équipe avant les JO de Milan en février 2026. Fischer n'a pas fait dans l'exotisme en s'appuyant sur ses cadres. On retrouve ainsi avec plaisir Romain Loeffel, de retour après une commotion, le triple médaillé d’argent aux Mondiaux Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Dean Kukan et Gaëtan Haas. Grégory Hofmann et Christian Marti font aussi partie des routiniers.

Comme lors du dernier Championnat du Monde, Patrick Fischer sera assisté par Marcel Jenni et Rikard Franzén. Engagé dans la préparation en vue des Mondiaux avec l’équipe M20, Jan Cadieux ne sera pas présent.

Vision plus claire

«Sur la base des enseignements tirés de l’Euro Hockey Tour en Finlande en novembre, nous souhaitons poursuivre le développement de l’équipe à Zurich, afin d’avoir une vision plus claire de la sélection définitive pour les JO», a dit Fischer, cité dans le communiqué.

Stéphane Charlin fait équipe avec Genoni, on retrouve également les Genevois Tim Berni et Simon Le Coultre, ainsi que le Lausannois Fabian Heldner. Côté romand en attaque, présences logiques des Lausannois Damien Riat et Théo Rochette.

La sélection suisse

  • Gardiens (2): Stéphane Charlin (Genève-Servette), Leonardo Genoni (Zoug).
  • Défenseurs (8): Tim Berni (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda Göteborg), Andrea Glauser (Fribourg-Gottéron), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan (Zurich Lions), Simon Le Coultre (Genève-Servette), Romain Loeffel (Berne), Christian Marti (Zurich Lions).
  • Attaquants (14): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron), Gaëtan Haas (Bienne), Grégory Hofmann (Zoug), Denis Malgin (Zurich Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau Tigers), Tristan Scherwey (Berne), Sven Senteler (Zoug), Dario Simion (Lugano), Jonas Taibel (Rapperswil-Jona Lakers), Calvin Thürkauf (Lugano).
