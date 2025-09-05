Frédérik Gauthier fait son retour à Porrentruy. L'attaquant québécois de 30 ans est le 8e joueur étranger à Ajoie.

Frédérik Gauthier fait son retour à Porrentruy. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après deux saisons dans le Jura entre 2022 et 2024, Gauthier avait fait ses valises pour la KHL. La saison passée, il a disputé 54 matches avec Vityaz Moscow Region et inscrit 21 points dont 13 buts.

A Ajoie, il avait marqué 23 et 18 points lors de ses deux saisons jurassiennes. Comme le précise le club, l'entente porte jusqu'à mi-novembre avec une option de prolongation jusqu'au terme de la saison.