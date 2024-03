Pour la première fois depuis cinq ans, les quatre meilleures équipes de la saison régulière sont au rendez-vous des demi-finales des play-off qui débutent ce lundi. Zurich affronte Zoug et Fribourg-Gottéron sera opposé au Lausanne HC.

Fribourgeois et Lausannois se retrouvent en demi-finales des play-off. ats

La série alémanique sera la revanche de la finale de 2022, remportée par Zoug après avoir pourtant connu la défaite lors des trois premières rencontres. Cette année, Zurich partira avec les faveurs du pronostic. La meilleure équipe de la saison régulière n’a pas entamé ses réserves lors de son quart de finale face à Bienne conclu en quatre rencontres. Dans le même temps, Zoug a dû batailler jusqu’à l’Acte VII pour éliminer Berne samedi soir.

Si Zurich a déjà remporté le titre à neuf reprises et Zoug à trois reprises, Fribourg-Gottéron et le Lausanne HC rêvent toujours d’ouvrir leur palmarès. Une année après le sacre de Genève-Servette qui a remis la Suisse romande enfin au centre du jeu, Fribourgeois et Lausannois veulent croire que leur heure a enfin sonné.

Qualifié samedi soir après son succès 3-0 devant le HC Davos, le LHC n’aura pas l’avantage de la fraîcheur ni celui de la glace face à Fribourg-Gottéron. Victime d’une charge du Davosien Sven Jung, son topscorer Antti Suomela est de surcroît incertain. On redoute pour le Finlandais une commotion cérébrale même si les premiers examens subis à l’hôpital se sont voulus rassurants.

Fribourg-Gottéron favori

Comme Zoug et Zurich, les deux équipes se sont affrontées il y a deux ans pour l’unique série qui les a mis aux prises à ce jour. En quart de finale, Fribourg s’était qualifié en cinq matches. Mais trois des cinq rencontres de cette série étaient allés en prolongations. Avec trois victoires contre une défaite, Fribourg-Gottéron avance également un bilan positif face au LHC lors de la saison régulière.

Comme les Zurich Lions, Fribourg-Gottéron, aborde ce rendez-vous qui va déchaîner bien des passions dans la peau du favori. D’autant plus que la victoire vendredi face à Lugano dans un Acte VII irrespirable a peut-être agi comme un véritable déclic dans les têtes du capitaine Julien Sprunger et de ses coéquipiers.

ats