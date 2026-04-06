Fribourg-Gottéron se rend lundi à Genève pour l'acte II des demi-finales de National League (20h) après avoir remporté le premier match de la série samedi 3-1. Dans l'autre rencontre, Zurich accueille Davos.

Gottéron vise le break à Genève. Keystone

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Les Aigles n'ont plus battu Julien Sprunger et Cie aux Vernets depuis septembre 2025. Le dernier passage des Dragons dans la cité de Calvin s'était soldé par une victoire 5-3 des visiteurs le 29 janvier dernier. Mais les Genevois auront à coeur de se racheter devant leur public, eux qui ont eu un jour de récupération en moins avant d'entamer cette série. Les hommes de Ville Peltonen devront cette fois concrétiser leurs moments forts, notamment lors des périodes de supériorité numérique.

Dans le duel alémanique, Zurich a dominé le premier acte, mais s'est incliné 4-2 devant l'équipe ayant terminé à la première place de la saison régulière. Le double tenant du titre s'est ainsi incliné pour la première fois dans ces play-off. Le «Z» se doit de réagir lundi face aux Grisons, contre qui il n'a remporté qu'un seul de leurs cinq duels cette saison, et aucun à domicile.

L’acte I entre Fribourg-Gottéren et Genève