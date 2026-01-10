  1. Clients Privés
National League Fribourg enfonce un Lausanne en panne, Genève ne s’arrête plus

Nicolas Larchevêque

10.1.2026

Fribourg a infligé une nouvelle défaite à Lausanne, la 6e en 7 matches de National League. Les Dragons se sont imposés 4-0 samedi face à des Lions muets pour la première fois de la saison.

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne - Gallery. Attilio Biasca (à gauche) a ouvert le score dans la patinoire lausannoise.

Attilio Biasca (à gauche) a ouvert le score dans la patinoire lausannoise.

Photo: KEYSTONE

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne - Gallery. Victorieux à Kloten, Genève-Servette signe un sixième succès de rang.

Victorieux à Kloten, Genève-Servette signe un sixième succès de rang.

Photo: KEYSTONE

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne - Gallery. Après deux victoires, Bienne a rechuté face à Berne.

Après deux victoires, Bienne a rechuté face à Berne.

Photo: KEYSTONE

Keystone-ATS

10.01.2026, 21:57

10.01.2026, 22:20

L'impressionnante victoire contre Zoug le 2 janvier (7-0) cachait peut-être un petit malaise du côté du LHC. Depuis ce succès, les vice-champions de Suisse enchaînent les défaites: Zurich, Lugano, Davos et maintenant Fribourg.

National League. Une leçon à la mode Davos : Lausanne remis en place

National LeagueUne leçon à la mode Davos : Lausanne remis en place

Lausanne est pourtant entré plus fort sur sa glace, mais est vite tombé sur un excellent Reto Berra. Le gardien qui vit sa dernière saison sous le maillot fribourgeois a dit non à Jason Fuchs, Drake Caggiula et Yannick Zehnder dans les cinq premières minutes.

Gottéron a ensuite profité d'un jeu de puissance pour ouvrir la marque, par l'intermédiaire d'Attilio Biasca (14e). Opportuniste devant le filet de Connor Hughes, le transfuge de Zoug a inscrit son 20e point de l'exercice (11 buts, 9 assists).

Trois buts en fin de match

Pas vraiment entreprenantes, les deux équipes ont multiplié les imprécisions jusqu'au dernier tiers-temps, lors duquel Lausanne a poussé pour égaliser. Mais malgré les encouragements de son public, le LHC n'y est pas parvenu. Pire, Fribourg a marqué deux buts en l'espace de 40 secondes pour plier l'affaire.

A la 55e, le Suédois Jacob de la Rose a d'abord remporté son duel face à Hughes en rupture, avant que Samuel Walser ne profite d'un rebond chanceux derrière la cage du portier lausannois pour inscrire le 3-0. Maximilian Streule a ajouté le quatrième dans le but vide (58e)

Cette victoire permet à Fribourg (2e) de compter six points d'avance sur le LHC (4e) au classement. A l'arrêt, Lausanne devra profiter du derby lémanique face à Genève-Servette mercredi (19h45) pour relancer la machine.

Genève enchaîne

Cela ne sera toutefois pas facile, car les Aigles vivent de leur côté une période faste. Ils ont signé samedi une sixième victoire consécutive sur la glace de Kloten (3-1) au terme d'un match équilibré.

Genève a forcé la décision sur une réussite de Dave Sutter (38e) en fin de deuxième tiers-temps. Auparavant, le Zurichois Mischa Ramel (21e) avait répondu à l'ouverture du score de Noah Rod, tombée à 4 contre 5 lors de la première période (18e).

Le GSHC monte donc en puissance en ce début d'année 2026 et pointe désormais devant son rival lausannois au classement. Une situation que peu d'observateurs auraient pu prévoir au soir du licenciement de Yorick Treille sur le banc genevois.

Bienne rechute

Le HC Bienne a quant à lui rechuté après avoir enfin enchaîné deux victoires contre le leader Davos (4-3 ap) et la lanterne rouge Ajoie (2-1). A domicile, les Seelandais ont plié face au CP Berne (2-1).

La réduction du score de Rodwin Dionicio à 6 contre 5 en fin de match (58e) s'est avérée trop tardive. Même sans Harri Säteri, les joueurs de Martin Filander n'ont pas réussi à recoller au score et à effacer le retard causé par les deux buts de Miro Aaltonen (5e) et Mats Alge (36e).

National League. Play-offs, l’objectif affiché : Bienne dans une spirale positive

National LeaguePlay-offs, l’objectif affiché : Bienne dans une spirale positive

Dans les autres matches de la soirée, il convient de relever la défaite surprise du leader davosien sur la glace de Langnau (3-1). Ambri a confirmé sa bonne forme en s'imposant en prolongation contre Rapperswil (4-3), tandis que Zurich est aussi passé par l'«overtime» pour venir à bout de Zoug (3-2).

