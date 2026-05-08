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Mondial de hockey «L’impact sera positif pour la région» de Fribourg

ATS

8.5.2026 - 14:43

Canton et ville de Fribourg espèrent des retombées du Mondial 2026 de hockey sur glace qui commence vendredi prochain. Un tel événement de taille moyenne permet de générer des revenus, sans pour autant devoir investir dans de nouvelles infrastructures.

Canton et ville de Fribourg espèrent des retombées du Mondial 2026 de hockey sur glace qui commence vendredi prochain.
Canton et ville de Fribourg espèrent des retombées du Mondial 2026 de hockey sur glace qui commence vendredi prochain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.05.2026, 14:43

Les propos viennent de Markus Lang, professeur associé en économie du sport et directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur le sport à l’Université de Lausanne. «L’impact sera positif pour la région», a-t-il indiqué vendredi dans une interview parue sur le site de La Liberté.

Animations, fan zone.... Le Mondial de hockey sur glace à Fribourg : voici ce qu’il faut savoir

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L'expert mentionne une «hausse de la fréquentation des restaurants, des hôtels et des commerces, même si le bénéfice global reste difficile à chiffrer. «Le gain en termes de visibilité et de sympathie sera encore plus grand, avec Fribourg qui se présente comme la ville du sport», a-t-il ajouté.

Infrastructures existantes

Autre élément important aux yeux de Markus Lang: «Les infrastructures sont disponibles, pas besoin de construire une patinoire. Au-delà, le budget du championnat du monde de hockey en Suisse, avec la ville de Zurich comme site principal, s’élève à quelque 50 millions de francs.

Près des trois quarts de la manne est générée par les recettes de la billetterie et de l’hospitalité, détaille encore le quotidien fribourgeois. Le reste est financé par les retombées économiques des «fans zones» officielles, par des partenaires nationaux et par les pouvoirs publics.

L’Etat de Fribourg consacre à l’événement 3,76 millions de francs, en vertu d'un montant voté en novembre 2023 par le Grand Conseil. La Ville de Fribourg débourse près de 1,3 million, contre environ 800'000 francs pour Gottéron. Les investissements directs consentis par Gottéron et la ville ne sont pas compris.

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