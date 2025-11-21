Fribourg fait plier Lausanne sur un but litigieux, Ajoie épatant

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Fribourg fait plier Lausanne sur un but litigieux, Ajoie épatant

ATS

21.11.2025 - 22:29

En battant Lausanne 2-1, Fribourg-Gottéron s'est offert le derby de la soirée en National League. Genève (5-2 à Rapperswil) et Ajoie (3-2 à Zurich) ont eux aussi gagné vendredi.

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs - Gallery
Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs - Gallery. Jeremi Gerber a offert la victoire à Fribourg contre Lausanne.

Jeremi Gerber a offert la victoire à Fribourg contre Lausanne.

Photo: KEYSTONE

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs - Gallery. Ajoie a créé la surprise en battant le double champion en titre à Zurich.

Ajoie a créé la surprise en battant le double champion en titre à Zurich.

Photo: KEYSTONE

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs - Gallery. Genève-Servette est allé s'imposer à Rapperswil-Jona vendredi.

Genève-Servette est allé s'imposer à Rapperswil-Jona vendredi.

Photo: KEYSTONE

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs - Gallery
Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs - Gallery. Jeremi Gerber a offert la victoire à Fribourg contre Lausanne.

Jeremi Gerber a offert la victoire à Fribourg contre Lausanne.

Photo: KEYSTONE

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs - Gallery. Ajoie a créé la surprise en battant le double champion en titre à Zurich.

Ajoie a créé la surprise en battant le double champion en titre à Zurich.

Photo: KEYSTONE

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs - Gallery. Genève-Servette est allé s'imposer à Rapperswil-Jona vendredi.

Genève-Servette est allé s'imposer à Rapperswil-Jona vendredi.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

21.11.2025, 22:29

21.11.2025, 23:03

Fribourg et Lausanne ont livré un derby prouvant que les deux rivaux ne sont séparés que par des détails. Au classement avant cette rencontre, seule une longueur d'avance à la différence de buts permettait au LHC de devancer les Dragons (44 points en 25 matches pour les deux équipes).

Sur la glace, après un premier tiers fermé, Jan Dorthe a inscrit son premier but de la saison en championnat pour permettre à Fribourg de prendre les devants (27e). Avantage de courte durée, puisqu'Ahti Oksanen a égalisé 42 secondes plus tard.

National League. La poisse pour Fribourg-Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé

National LeagueLa poisse pour Fribourg-Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé

Dans la deuxième partie d'une ultime période à nouveau marquée par des défenses solides et des gardiens impériaux, les Lions ont fait monter la pression sur la cage adverse. C'est pourtant Jeremi Gerber (58e) qui a offert la victoire à Fribourg, au terme d'une action longtemps revue à la vidéo pour un potentiel hors-jeu (à voir ci-dessous), mais accouchant d'un but bel et bien valable selon les arbitres.

Grâce à ce succès, les Fribourgeois prennent donc la deuxième place que les Vaudois occupaient avant la rencontre.

Genève s'impose en terres saint-galloises

En allant battre Rapperswil, Genève-Servette s'est quant à lui remis sur le droit chemin après sa défaite à Porrentruy samedi. Les Aigles n'ont pourtant pas débuté de la meilleure des manières, encaissant le 1-0 de Jacob Larsson après 1'01 seulement.

Matthew Verboon n'a toutefois pas tardé à égaliser (7e). Josh Jooris a ensuite profité d'un peu d'aide d'un arbitre, qui a dévié un puck permettant aux Genevois de partir en contre et de marquer en infériorité numérique juste avant la fin du premier tiers (20e).

Au cours de la troisième période, Vesey (45e) et un doublé de Bozon (49e et 60e) et ont permis à Genève de repartir avec les trois points.

Ajoie s'offre une superbe remontée

Ajoie s'est lui aussi magnifiquement remis de sa défaite frustrante subie contre Bienne mercredi. Les Jurassiens étaient pourtant menés 2-0 sur la glace des Lions.

Willy Riedi (6e) et Derek Grant (15e) avaient donné l'avantage au «Z», mais Philipp-Michael Devos (26e) et Killian Mottet (30e) ont remis les Ajoulots dans le match. Jonathan Hazen s'est mué en héros pour marquer le but de la victoire à trois minutes du terme.

Dans les autres rencontres, Bienne et Langnau se sont livré un duel fort en buts et en rebondissements, finalement remporté par les Seelandais (6-5). Privé de ses stars Dominik Kubalik et Tomas Tatar, Zoug a pour sa part été dominé par Lugano 3-2. Finalement, Kloten a battu Berne (4-2) et laisse les Ours à l'avant-dernière position.

Les plus lus

Fribourg fait plier Lausanne sur un but litigieux, Ajoie épatant
Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
227 élèves et enseignants kidnappés dans une école catholique
Trump fixe une date butoir à l’Ukraine pour accepter son plan
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars