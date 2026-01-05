  1. Clients Privés
National League Coup dur pour Fribourg ! Marcus Sörensen out plusieurs semaines

ATS

5.1.2026 - 16:21

Coup dur pour Fribourg-Gottéron: les Dragons seront privés de longues semaines de leur attaquant suédois Marcus Sörensen (33 ans). Son absence durera au minimum jusqu'à la pause olympique.

Fribourg-Gottéron sera privé de longues semaines de Marcus Sörensen.
Fribourg-Gottéron sera privé de longues semaines de Marcus Sörensen.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.01.2026, 16:21

05.01.2026, 16:27

Le topscorer de Gottéron (8 buts et 24 assists) s'est blessé samedi lors de la défaite 3-2 des siens à Lugano. La nature exacte de la blessure n'a pas été révélée, mais le Suédois avait quitté la glace en boitant bas.

National League. Genève sur des roulettes, le LHC et Gottéron sortis de piste

National LeagueGenève sur des roulettes, le LHC et Gottéron sortis de piste

Le club a indiqué lundi être en train de sonder le marché pour dénicher un nouvel étranger. Depuis son arrivée sur les bords de la Sarine au début de la saison 2022/23, Sörensen s'est affirmé comme l'un des meilleurs attaquants de National League. Il a marqué 76 buts en saison régulière avec Gottéron et 9 en play-off.

