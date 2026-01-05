Coup dur pour Fribourg-Gottéron: les Dragons seront privés de longues semaines de leur attaquant suédois Marcus Sörensen (33 ans). Son absence durera au minimum jusqu'à la pause olympique.

Fribourg-Gottéron sera privé de longues semaines de Marcus Sörensen. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le topscorer de Gottéron (8 buts et 24 assists) s'est blessé samedi lors de la défaite 3-2 des siens à Lugano. La nature exacte de la blessure n'a pas été révélée, mais le Suédois avait quitté la glace en boitant bas.

Le club a indiqué lundi être en train de sonder le marché pour dénicher un nouvel étranger. Depuis son arrivée sur les bords de la Sarine au début de la saison 2022/23, Sörensen s'est affirmé comme l'un des meilleurs attaquants de National League. Il a marqué 76 buts en saison régulière avec Gottéron et 9 en play-off.